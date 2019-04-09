梁文音羞曝每晚裸睡！　苦笑「老公直接打呼」不如包緊緊

記者盧薇淩／台北報導

歌手梁文音8日歡慶32歲生日，唱片公司環球特別替她舉辦生日會，並送上雙重生日禮，第一個是「包緊緊寶寶暫時先別來睡衣」，為她日前傳出懷孕闢謠，打趣讓她老公可以保持冷靜，結果梁文音自爆：「我在家都裸睡，大家也知道報導說裸睡比較健康。」還笑說老公不會受不了，「不會啦，晚了就很想睡，直接打呼了！」

▲梁文音生日會 。（圖／環球提供）

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梁文音睽違4年再與粉絲共度生日會，她感謝粉絲不離不棄，一出場就演唱近日推出的翻唱數位EP《#2019還在聽》中的歌曲《那女孩對我說》，粉絲並幫她唱生日快樂歌，更獻上保溫瓶和LED燈座當生日禮，保溫瓶讓常四處演出的她有熱水滋潤喉嚨，LED燈座除了慶生外，更祝福夫妻倆結婚三週年紀念日快樂。

▲梁文音收到睡衣。（圖／環球提供）

梁文音感謝公司幫她辦K歌慶生會，一來她超愛唱歌，以前不時會和朋友夜。此外，她近日忙弟弟結婚，婚禮就在她生日前一天，所以至今也沒餘暇想到慶生這題，她許下願望：「珍惜現在有的一切、唱歌要越來越快樂、繼續唱好聽的歌給大家！」當要獻上第二道禮時，梁文音嚇到直呼：「該不會是巨型驗孕棒吧！」結果是公司獻上北高兩場演唱會，讓她喜出望外，分別是5月26日在台北Legacy、6月1日在高雄駁二 LIVE Warehouse開唱。

▲▼梁文音和許多同事歡慶生日。（圖／環球提供）