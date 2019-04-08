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愛女清唱打氣趙傳秒落淚！存千萬供3子女唸書..30年首攻蛋

記者盧薇淩／台北報導

出道30年的實力歌手趙傳將於8月17日站上台北小巨蛋，舉辦首場小巨蛋個人演唱會，唱過各大場地的他，除了感到興奮期待，但也帶有一絲情怯，因為台北是返回最初的起點。演唱會記者會8日舉行，趙傳談到當年無緣在中華體育館開個唱，因為出道隔年場館就火災無法使用，而這次首登小巨蛋，也像個新人般開心與期待。

▲▼趙傳演唱會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙傳看到兒女錄製的VCR落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

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記者會上播放著來自好友們的祝賀，包含王治平、黃韻玲、萬芳、范范等圈內好友，還有小兒子、大女兒特別錄製影片幫爸爸加油，其中女兒還清唱兩句趙傳的《給所有知道我名字的人》，而兒女的加油打氣，讓趙傳當場感動流下淚，笑說兒女是他打拚的動力，或許之後可以特別寫一首歌關於小孩青春期的成長，最後高齡父母親也特別錄製影片祝賀演唱會成功。

▲▼趙傳演唱會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲主辦方準備老鷹，象徵趙傳已從「小小鳥」變成兇猛老鷹。（圖／記者屠惠剛攝）

這次首度攻蛋，趙傳透露全家都會到場支持，「父母一定會到，兒子暑假也會在台北」，至於正在日本唸書的21歲大女兒，如果學校放假，可能讓女兒再次上台幫他鋼琴伴奏。愛子女心切，他也表示已為了3個孩子存了千萬教育費，未來計畫將兒子送進美國伯克利音樂學院就讀，不過問及和妻子的婚姻狀況，他則馬上回答「下一題」，不願多談。

▲▼趙傳演唱會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼趙傳出道30年首次攻蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼趙傳演唱會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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