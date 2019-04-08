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獨／5年首攻蛋吉他驚斷弦！慢慢說志方罕見爆哭　悔嘆：拖累她了

記者盧薇淩／專訪

交往8年，慢慢說點點（利得彙）、沈志方，是情人、戰友更是彼此的「心靈導師」。當點點遇到困惑、迷惘，志方總理性又中肯地建議，甚至讓她「諮商」一番。不過年初時，志方在重要的小巨蛋舞台，發生了吉他手都怕的「斷弦」事件，當他走下舞台，回到只跟點點的兩人空間裡，鮮少落淚的他情緒潰堤，留下的眼淚是自責、懊悔，更是對點點的無限抱歉。

▲▼ 雙人情侶組合慢慢說專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲慢慢說點點、志方至今交往8年。（圖／記者黃克翔攝）

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今年紅白藝能大賞，慢慢說出道5年來首次站上小巨蛋演出，全長7分鐘的表演，兩人花了一個多月苦練，點點除了演唱歌曲，還表演鑽研2年多的空中吊環，將喜歡的運動結合音樂，在台灣鮮少看到此類表演，而志方則以最拿手的吉他伴奏，準備在首次攻蛋，呈現最好的一面。

沒想到正式上場時，志方的吉他在solo橋段突然斷弦，當時他傻了一會兒，淡定地和觀眾聊天，主持人黃子佼也趕緊上台解圍，最後在一陣混亂中完成演出。下台後，志方沉默不語，開車載著點點回家時，突然握著方向盤爆淚，點點說：「除了看電影之外，我從來沒看過他哭，我知道他難過，卻不知怎麼幫他。」於是兩人一起在車內爆哭，從台北回桃園的路上，哭了整整10分鐘，那是最煎熬的一晚。

▲▼ 雙人情侶組合慢慢說專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲慢慢說志方在小巨蛋表演發生吉他斷弦事件。（圖／記者黃克翔攝）

「我彈吉他10幾年，從來沒斷過第四根弦！」志方苦笑說，演出當週才替吉他換新弦，又因剛好沒帶備用吉他，無奈發生舞台慘劇，「因為是人生第一次的小巨蛋，可能一輩子就這一次了，我氣自己沒做好，更覺得拖累點點。」慢慢說出道以來被問到夢想，總說有朝一日想在小巨蛋表演，無奈好事多磨，發生了意想不到的考驗，志方無限懊悔，深怕是最後一次攻蛋，但他們只能互相打氣：「我們一定會再回去（小巨蛋）的。」

▲▼ 雙人情侶組合慢慢說專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲點點坦言曾經很沒自信。（圖／記者黃克翔攝）

點點坦言，以前容易沒自信，面對親近的朋友不懂自己專業，佔便宜之餘還大小眼，或是網友批評、酸言酸語，容易太在意而失落流淚，她從比賽《快樂星期天》就很在意他人眼光，「以前的信心是『片』面的，不夠健全，很容易崩潰，也常覺得自己做很好了，卻還是換得別人的攻擊。」

此刻志方會開示，要分辨是值得在意的對象，抑或只是過客，他總理智地分析：「有些人就是不值得關注，要分類成『需要』或『不需要』關注的對象。」總能在點點困惑時扮演心靈導師，點點甜蜜說：「這就是我會喜歡他的原因。」

不過發生斷弦事件後，她說：「8年來，我終於感覺到他信任我。」這次導師換人當，點點看到志方難得展現的脆弱，可以在他失意時給予擁抱，並耐心陪伴，在彼此面前，兩人可以坦誠相見，把弱點毫無顧忌地展現，旁人總說他們是「soulmate」，是靈魂上的契合，互相理解、體諒，這也才是維繫戀情長久之道。

▲▼ 雙人情侶組合慢慢說專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲點點、志方是彼此心靈導師。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 雙人情侶組合慢慢說專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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