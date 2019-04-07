公務員迷上制服妹！　正宮氣炸「下海應徵」…他崩潰跪了答應2條件

記者陳芊秀／綜合報導

律師謝震武主持談話節目《震震有詞》，每集找來各階層，日前探討「正宮小三大鬥法」，其中談到大老婆為了反擊，不惜下海報復的真實案件，意外引發網友關注。

▲謝震武節目請到警官談正宮反擊的真實案件，嚇到完全不敢相信。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

據退休刑警高仁和透露，有位公務員丈夫，娶了從事補教業、年輕貌美的妻子，因為下班後常和朋友、業者去聲色場所，很快就迷上酒店制服妹。老婆得知此事後，不但沒有打草驚蛇，還主動到南京東路的酒店應徵，還報警揭發公務員丈夫尋歡。

請繼續往下閱讀...

▲警官分享公務員丈夫迷上制服妹，老婆知道了下海報復。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

當老公被警方查獲上酒店時，正宮老婆正在隔壁跳舞，看到這一幕瘋了，一方面是碰上「維新專案」，公務員身分被查到上酒店，勢必遭開除處分，一方面是老婆在隔壁秀舞，加上正宮小三都在場，他當場下跪求饒，最後寫下切結書，老婆開出2條件：「第一個薪水通通交給我，第二回去房子過戶我名下。」

▲公務員碰上警察臨檢，又目擊老婆在隔壁秀舞，當場崩潰下跪。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

網友直呼正宮反擊「代價太大了！值得嗎？傻女人」、「太狠了！正宮正確！渣男！」也有人質疑報復手段，「坦白說男人沒差，到最後吃虧的是自己﻿。」