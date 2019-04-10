罕見合體開直播！有一種「大叔的愛」叫鄭雨盛與李政宰

文／yeonhee

// 20年後的友情

日前鄭雨盛和李政宰這兩位出了名的好朋友，應品牌邀約一起去了趟香港，而因為這麽有意義的一次「假公濟私」短假，他們還透過V Live跟粉絲們互動。雖然不是非常有趣，但特別的是，看著這兩位年近50歲的大叔談笑風生，我竟然羨慕起了他們屹立不搖的友情。

▲鄭雨盛與李政宰是相識20年老友兼公司夥伴。（圖／翻攝自鄭雨盛、李政宰官方臉書）

請繼續往下閱讀...

透過直播，會發現雨盛叔話比較多，屬於外向魅力型暖男，相反的政宰叔則一直注視著說話的朋友，給予適當的微笑，屬於內斂型的聆聽者。就如磁鐵要正反兩極才會相吸，我看這是他們成為朋友的關係吧。

話語之中可以發現，雨盛叔很愛這位朋友（真的是發自內心的愛慕），因為三兩句話就會有一句是在稱讚對方。打個比方，回答粉絲問題時，說起哪一句對方電影的台詞令自己難忘，雨盛叔回答，一句台詞會包含許多意義，而被模仿需要很多特別元素，就如政宰叔的台詞一直被模仿，自己也會努力成為擁有那種台詞的人。

▲鄭雨盛與李政宰罕見開直播與粉絲對話。（圖／翻攝自VLIVE）

言語間就把自身對好友的仰慕展現出來，而且不難看到的是，雨盛叔一直製造機會給沈默型的政宰叔說話，就像他慢慢引用後者說著，最近隔了9年接拍的電視劇有很多平常不說的字為台詞，不急不徐要求政宰叔說多一點這個電視劇的事。

兩人比愛心，有大叔版本和近來版本，甚至還有屬於情侶的互比。互相配合22分鐘，還罕見地出現了最原始的「李政宰聲帶模仿」，由至親鄭雨盛來表演，甚至加入了政宰叔最真摯的自身模仿。或許他們的「真」，才讓我覺得沒浪費這一刻鐘半的時間。

▲鄭雨盛與李政宰仔細聆聽與回答。（圖／翻攝自VLIVE）

他們合開了Artist Company，同為公司領導人，與旗下藝人們有一套非常人性及尊重的互惠互利關係。看著他們契合相處，在那麼多風雨的演藝圈，有著這般誠心誠意對待對方的態度，我想這就是所謂的「有你足矣」。

一個是拿鐵般多奶，另一個是美式咖啡的簡單，兩人在一起就註定要互相磨合，為了對方讓步才能維持那麼久的感情。怎麼我說得好像戀人那樣呢？或許他倆真的是被友情耽誤的秘密戀人吧。看他們互動就會覺得溫暖，心裡流著一股暖流。

大叔有什麼吸引力？可能就是那安全感吧。

▼鄭雨盛與李政宰直播精選。（影片來源：VLIVE）

yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多yeonhee專欄文章