Monsta X、BTS隊長RM、BOBBY！2019韓星5首超狂跨國合作

文/Ms.哭包

近年來K-POP歌手與外國藝人的交流越來越頻繁,像去年有:SUPER JUNIOR & Leslie Grace〈Lo Siento〉、BTS &Nicki Minaj〈IDOL〉、Dua Lipa & BLACKPINK〈Kiss and Make Up〉等歌曲,而2019年初也有多首跨國合作歌曲誕生,讓我們一起看看有哪些吧!

Monsta X於二月中發行的正規二輯《Take.2 We Are Here》,裡面收錄與世界知名DJ兼製作人Steve Aoki合作的〈Play It Cool〉,曾於韓國音樂節目表演過,深獲得粉絲們的喜愛。近日推出英文版本,MV也釋出,展現和韓文版本不同的魅力。

由韓國DJ兼製作人TPA製作的〈Super Asia〉,是一首結合嘻哈與EDM的歌曲,找來iKON BOBBY和中國嘻哈歌手VaVa助陣,歌詞包含中、英、韓文三種語言。強烈的節奏和兩人的嗓音非常搭,唱出向世界展現自身存在感的霸氣,而BOBBY和VaVa分別在韓國、中國的嘻哈節目中有亮眼表現。

英國電子雙人組HONNE與BTS防彈少年團的隊長RM再續前緣,他們先前曾擔任RM第二張mixtape中〈Seoul〉的製作人,這次將去年8月發行的歌曲〈Crying Over You ◐〉重新製作,搭配上RM特有的嗓音,別有風味。

LAY(張藝興)近期常與國外知名藝人合作,其中於3月15日發行的新歌〈Lovebird〉,與電音嘻哈團體Far East Movement首度聯手,許多網友大讚:「太好聽了ㅠㅠ」!

紀念流行天王Michael Jackson逝世10週年的第一波特別單曲〈Let's Shut Up & Dance〉,由美國歌手Jason Derulo作詞、作曲,並找來LAY(張藝興)及NCT127合作,新鮮的組合與強烈的舞蹈讓MV公開不久觀看人次便突破2000萬次!

圖片來源:Facebook @A Boogie Wit Da Hoodie

美國嘻哈歌手A Boogie Wit Da Hoodie的夯歌〈Look Back At It〉,收錄在去年末發行的專輯《Hoodie SZN》,並曾登上Billboard專輯榜冠軍。重新製作的版本將於3月29日發行,找來BRANDNEW MUSIC的朴佑鎮,並親自為歌曲填上韓文RAP歌詞,新穎的組合讓粉絲大呼聽得不過癮、還要更多啦!