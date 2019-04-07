Monsta X、BTS隊長RM、BOBBY！2019韓星5首超狂跨國合作

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文／Ms.哭包

近年來K-POP歌手與外國藝人的交流越來越頻繁，像去年有：SUPER JUNIOR ＆ Leslie Grace〈Lo Siento〉、BTS ＆Nicki Minaj〈IDOL〉、Dua Lipa & BLACKPINK〈Kiss and Make Up〉等歌曲，而2019年初也有多首跨國合作歌曲誕生，讓我們一起看看有哪些吧！

Monsta X於二月中發行的正規二輯《Take.2 We Are Here》，裡面收錄與世界知名DJ兼製作人Steve Aoki合作的〈Play It Cool〉，曾於韓國音樂節目表演過，深獲得粉絲們的喜愛。近日推出英文版本，MV也釋出，展現和韓文版本不同的魅力。

由韓國DJ兼製作人TPA製作的〈Super Asia〉，是一首結合嘻哈與EDM的歌曲，找來iKON BOBBY和中國嘻哈歌手VaVa助陣，歌詞包含中、英、韓文三種語言。強烈的節奏和兩人的嗓音非常搭，唱出向世界展現自身存在感的霸氣，而BOBBY和VaVa分別在韓國、中國的嘻哈節目中有亮眼表現。

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英國電子雙人組HONNE與BTS防彈少年團的隊長RM再續前緣，他們先前曾擔任RM第二張mixtape中〈Seoul〉的製作人，這次將去年8月發行的歌曲〈Crying Over You ◐〉重新製作，搭配上RM特有的嗓音，別有風味。

LAY（張藝興）近期常與國外知名藝人合作，其中於3月15日發行的新歌〈Lovebird〉，與電音嘻哈團體Far East Movement首度聯手，許多網友大讚：「太好聽了ㅠㅠ」！

紀念流行天王Michael Jackson逝世10週年的第一波特別單曲〈Let's Shut Up & Dance〉，由美國歌手Jason Derulo作詞、作曲，並找來LAY（張藝興）及NCT127合作，新鮮的組合與強烈的舞蹈讓MV公開不久觀看人次便突破2000萬次！

圖片來源：Facebook ＠A Boogie Wit Da Hoodie

美國嘻哈歌手A Boogie Wit Da Hoodie的夯歌〈Look Back At It〉，收錄在去年末發行的專輯《Hoodie SZN》，並曾登上Billboard專輯榜冠軍。重新製作的版本將於3月29日發行，找來BRANDNEW MUSIC的朴佑鎮，並親自為歌曲填上韓文RAP歌詞，新穎的組合讓粉絲大呼聽得不過癮、還要更多啦！