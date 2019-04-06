快訊／《大學生》Nina懷孕了！　「你是媽咪最好的生日禮物」

記者李湘文／綜合報導

恭喜Nina（曹婕妤）懷孕了！她在情人節宣布跟男友小新結婚，今天（6日）又帶來新的好消息，透露肚子裡已經有了小寶寶，甜蜜喊：「感謝上帝，你是媽咪最好的生日禮物！」

▲Nina跟老公小新有寶寶了！（圖／翻攝自Nina Instagram）

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Nina在Instagram分享肚子隆起的照片，讓老公小新從背後摸著自己，臉上藏不住滿滿的幸福甜蜜。她在2月才剛宣布結婚，現在馬上又要成為新手媽媽，短時間內一連帶來2個喜訊，令粉絲也替她高興「恭喜」、「一定會是最可愛的寶寶」。

▲Nina開心宣布懷孕。（圖／翻攝自Nina Instagram）

事實上，Nina今年雖然才24歲，但從小的願望就是結婚生子，跟同為《大學生了沒》班底、比自己大10幾歲的小新交往1年多後，選在今年情人節去登記結婚。當時，經紀人被問到Nina是否懷孕，曾語帶玄機表示「有好消息會再跟大家說」，果然過不到2個月就捎來喜訊。

▲Nina在2月情人節登記結婚。（圖／翻攝自Nina Instagram）

Nina和小新雖然出身自同一個節目，但直到2017年底，才因為共同朋友牽線而認識，沒多久之後就開始交往，雖然年齡差距大，但經過磨合，決定一起度過下半輩子。他們婚後不久一起到法國度蜜月，沒想到回來就發現懷孕。

▲小新和Nina到法國度蜜月，回來後就發現懷孕。（圖／ETtoday獨家）

對此，經紀人向《ETtoday星光雲》證實Nina懷孕滿3個月，當時她和老公度完蜜月回來，發現經期遲遲沒來，原以為是因為工作壓力大，誰知去檢查後確定是懷孕。Nina得知懷孕當下非常興奮，也謝謝大家關心。