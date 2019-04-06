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《羅曼史》超好拍景點一次找給你！4打卡餐廳都在首爾鬧區

PEKO の Simple Life PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國..

文／PEKO

《羅曼史是別冊附錄》是男神李鍾碩入伍前的最後一部韓劇，劇中演員還包含李奈映、鄭釉珍、魏河俊；以出版社為背景，講述青梅竹馬的男女主角，在女主角離婚後進而同居逐漸發展成戀人的愛情小品；這篇文章整理出劇裡有出現過的幾家餐廳，如果你剛好要到韓國旅遊，可以順便回味，有興趣的朋友筆記一下吧！

蕎麥食堂 소바식당

這家店在《羅曼史是別冊附錄》出現非常多次，劇中叫「山茶花」，但實際上是「蕎麥食堂 소바식당」；劇中賣的是烏龍麵，實際上是賣蕎麥麵、海膽蓋飯。

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餐點參考：https://www.instagram.com/sobasikdang/

▲李鍾碩《羅曼史是別冊附錄》山茶花食堂。（圖／翻攝自tvN）

蕎麥食堂 소바식당
電話：02-6339-1552
地址：首爾特別市城東區練武場7가街 6（聖水洞2街 315-49）
地鐵資訊：聖水站4號口
營業時間：11:00-21:00

Dotori Brothers 도토리브라더스

宋代理家的餃子店。在劇中買的是餃子，現實生活中而是一家日式定食店！！

▲《羅曼史是別冊附錄》景點。（圖／翻攝自tvN）

Dotori Brothers 도토리브라더스
電話：02-737-2224
地址：서울시 종로구 경희궁길 41
地鐵資訊：景福宮站7號出口
營業時間：11:30~21:30 下午有休息15:30~17:00

ROYAL SALOON 로얄싸롱

劇中男二請女主角吃飯餐廳，帶姜丹伊去的一桌餐廳，後來四人一起聚餐的地方是一家叫Royal Saloon的餐廳。

▲《羅曼史是別冊附錄》景點。（圖／翻攝自tvN）

ROYAL SALOON 로얄싸롱
地址：서울특별시 서대문구 연희로11가길 43 1F
地鐵資訊：弘大站3號出口

▲《羅曼史是別冊附錄》景點。（圖／翻攝自tvN）

這裡是許多韓劇的拍攝場景，除了《羅曼史是別冊附錄》，還包含《當你沉睡時》、《金秘書為何那樣》、《花樣男子》、《紳士的品格》、《河伯的新娘》等。

Farmer's Table
電話：031-948-6225
地址：경기 파주시 탄현면 헤이리마을길 59-77
地鐵資訊：合井站2號出口乘搭2200號巴士

（以上圖片皆翻攝自tvN）

PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國，2017年獲選為韓國觀光公社KM，將親身經歷轉化成文章分享給更多喜愛韓國的親故!!看更多請至粉絲團【PEKO の Simple Life】

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羅曼史是別冊目錄, 李鍾碩, 李奈映, 韓劇景點, 日韓風

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