BLACKPINK、IZ*ONE啟動4月韓樂大戰！BTS、SJ-D＆E都要回歸啦

文/Ms.哭包

春暖花開的4月,韓國樂壇回歸消息持續發布,首先迎來IZ*ONE及EXO CHEN的新專輯,緊接著臉紅的思春期、BLACKPINK、BTS防彈少年團、SUPER JUNIOR-D&E等都要依序回歸啦!想必將有一場緊張刺激的回歸大戰,這裡為大家整理出4月上半旬的重點發行~

人氣女團一次到齊

圖片來源:Facebook@official.izone、@BLACKPINKOFFICIAL

2018年10月從選秀節目《PRODUCE 48》誕生的韓日跨國限定組合IZ*ONE,出道專輯中的主打歌〈La Vie en Rose〉以玫瑰來表現她們的熱情,這次的新專輯《HEART*IZ》則以紫羅蘭為概念。主打歌〈Violeta〉根據童話《快樂王子》的部分故事改編而成的,歌詞中將團員想愛護的、 想支持的對象比喻為紫羅蘭的「紫色」,將IZ*ONE比喻為遞送 幸福象徵「藍寶石」的燕子,想要對所有人熱情地傳達「 他們就是最耀眼的存在」的訊息。

BLACKPINK繼推出洗腦神曲〈DDU-DU DDU-DU〉後,時隔近10個月將於4月5日發行新專輯《Kill This Love》,從近期釋出的歌曲列表中可知,包含雙主打〈Kill This Love〉、〈Don’t Know What To Do〉在內,專輯共收錄五首歌曲。而這次預告照四位成員化身成特務的帥氣造型,相信讓粉絲已等不及新歌發行的那天了!

「世界彈」、韓流帝王回歸

圖片來源:Facebook@bangtan.official

預計在4月12日發行新專輯《MAP OF THE SOUL:PERSONA》的「世界彈」 BTS 防彈少年團,近期在官方頻道發布預告短片「BTS (방탄소년단) MAP OF THE SOUL :PERSONA 'Persona' Comeback Trailer」及一系列專輯概念照,展開專輯宣傳活動,粉絲們一定也都開始發揮偵探精神,研究這次又有什麼套路了吧!專輯發行隔天(13日)他們也將登上美國NBC電視台的節目《SNL (Saturday Night Live)》首唱新歌,並在5月初開始進行大規模的世界巡演「Speak YOURSELF」,同時於6月中旬在首爾、釜山兩地舉辦五期會員活動「MAGIC SHOP」。

圖片來源:Facebook@superjunior

由韓流帝王SUPER JUNIOR成員:東海及銀赫組成的小分隊SUPER JUNIOR-D&E,先前預告在4月13、14兩日於首爾奧林匹克公園的OLYMPIC HALL舉辦首場演唱會「THE D&E」。近日官網又驚喜公布專輯發行日程表,表示他們將在4月14日發行第三張迷你專輯《DANGER》,那就表示參加演唱會的粉絲們或許有機會搶先聽到新歌喔!

音源強者報到

「熱門曲匠人」臉紅的思春期,發行的每首歌曲在韓國音源排行榜都有好成績。她們已在4月2日發行新專輯,主打歌〈Bom〉的預告影片可以看到主唱安智煐背著愛心翅膀,化身為邱比特,搭配上充滿春日氛圍的旋律與她令人想戀愛的嗓音,預想〈Bom〉一出便能登上音源排行榜冠軍並成為這個春天反覆重播的歌曲!

EXO美聲代表CHEN,曾以EXO-CBX小分隊活動,也演唱過多首熱門韓劇OST。《April, and a flower》是他出道以來首次發行個人專輯,主打歌〈Beautiful goodbye〉以鋼琴伴奏更加凸顯CHEN哀切的嗓音,歌詞描繪出隨著時間流逝,曾經熱烈相愛過的戀人,走到了愛情的盡頭,但男子對初次見面的回憶依然清晰並希望四月永不結束。

沉寂許久,STARSHIP娛樂旗下的#GUN於4月1日發行新單曲〈AQUARIUM〉;歷經B.A.P解散,大賢4月5日以個人身份發行首張迷你專輯《Chapter 2 "27"》。

圖片來源:Facebook@AOMGOFFICIAL、@officialstarship

此外,製作人CODE KUNST與美國獨立R&B界的創作才子JMSN,跨國合作的歌曲〈Too Late〉也於4月2日發行;PEPSI x STARSHIP娛樂的特別企劃,將於4月11日公開,請來GroovyRoom擔任製作人,與VIXX RAVI與GFRIEND銀河合作,預告照看來將是一首符合春天、櫻花盛開氛圍的歌曲!大勢女團TWICE也預計要回歸,不過時間尚未公布,讓我們一起期待吧~