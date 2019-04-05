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BLACKPINK、IZ*ONE啟動4月韓樂大戰！BTS、SJ-D＆E都要回歸啦

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文／Ms.哭包

春暖花開的4月，韓國樂壇回歸消息持續發布，首先迎來IZ*ONE及EXO CHEN的新專輯，緊接著臉紅的思春期、BLACKPINK、BTS防彈少年團、SUPER JUNIOR-D&E等都要依序回歸啦！想必將有一場緊張刺激的回歸大戰，這裡為大家整理出4月上半旬的重點發行～

人氣女團一次到齊

圖片來源：Facebook@official.izone、＠BLACKPINKOFFICIAL

2018年10月從選秀節目《PRODUCE 48》誕生的韓日跨國限定組合IZ*ONE，出道專輯中的主打歌〈La Vie en Rose〉以玫瑰來表現她們的熱情，這次的新專輯《HEART*IZ》則以紫羅蘭為概念。主打歌〈Violeta〉根據童話《快樂王子》的部分故事改編而成的，歌詞中將團員想愛護的、想支持的對象比喻為紫羅蘭的「紫色」，將IZ*ONE比喻為遞送幸福象徵「藍寶石」的燕子，想要對所有人熱情地傳達「他們就是最耀眼的存在」的訊息。

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BLACKPINK繼推出洗腦神曲〈DDU-DU DDU-DU〉後，時隔近10個月將於4月5日發行新專輯《Kill This Love》，從近期釋出的歌曲列表中可知，包含雙主打〈Kill This Love〉、〈Don’t Know What To Do〉在內，專輯共收錄五首歌曲。而這次預告照四位成員化身成特務的帥氣造型，相信讓粉絲已等不及新歌發行的那天了！

「世界彈」、韓流帝王回歸

圖片來源：Facebook@bangtan.official

預計在4月12日發行新專輯《MAP OF THE SOUL：PERSONA》的「世界彈」 BTS 防彈少年團，近期在官方頻道發布預告短片「BTS (방탄소년단) MAP OF THE SOUL :PERSONA 'Persona' Comeback Trailer」及一系列專輯概念照，展開專輯宣傳活動，粉絲們一定也都開始發揮偵探精神，研究這次又有什麼套路了吧！專輯發行隔天（13日）他們也將登上美國NBC電視台的節目《SNL (Saturday Night Live)》首唱新歌，並在5月初開始進行大規模的世界巡演「Speak YOURSELF」，同時於6月中旬在首爾、釜山兩地舉辦五期會員活動「MAGIC SHOP」。

延伸閱讀｜BTS防彈少年團《PERSONA》回歸預告公開！內容爆和「這首歌」相似

圖片來源：Facebook@superjunior

由韓流帝王SUPER JUNIOR成員：東海及銀赫組成的小分隊SUPER JUNIOR-D&E，先前預告在4月13、14兩日於首爾奧林匹克公園的OLYMPIC HALL舉辦首場演唱會「THE D&E」。近日官網又驚喜公布專輯發行日程表，表示他們將在4月14日發行第三張迷你專輯《DANGER》，那就表示參加演唱會的粉絲們或許有機會搶先聽到新歌喔！

音源強者報到

「熱門曲匠人」臉紅的思春期，發行的每首歌曲在韓國音源排行榜都有好成績。她們已在4月2日發行新專輯，主打歌〈Bom〉的預告影片可以看到主唱安智煐背著愛心翅膀，化身為邱比特，搭配上充滿春日氛圍的旋律與她令人想戀愛的嗓音，預想〈Bom〉一出便能登上音源排行榜冠軍並成為這個春天反覆重播的歌曲！

SOLO男歌手展個人色彩


EXO美聲代表CHEN，曾以EXO-CBX小分隊活動，也演唱過多首熱門韓劇OST。《April, and a flower》是他出道以來首次發行個人專輯，主打歌〈Beautiful goodbye〉以鋼琴伴奏更加凸顯CHEN哀切的嗓音，歌詞描繪出隨著時間流逝，曾經熱烈相愛過的戀人，走到了愛情的盡頭，但男子對初次見面的回憶依然清晰並希望四月永不結束

沉寂許久，STARSHIP娛樂旗下的#GUN於4月1日發行新單曲〈AQUARIUM〉；歷經B.A.P解散，大賢4月5日以個人身份發行首張迷你專輯《Chapter 2 "27"》。

圖片來源：Facebook@AOMGOFFICIAL、＠officialstarship

此外，製作人CODE KUNST與美國獨立R&B界的創作才子JMSN，跨國合作的歌曲〈Too Late〉也於4月2日發行；PEPSI x STARSHIP娛樂的特別企劃，將於4月11日公開，請來GroovyRoom擔任製作人，與VIXX RAVI與GFRIEND銀河合作，預告照看來將是一首符合春天、櫻花盛開氛圍的歌曲！大勢女團TWICE也預計要回歸，不過時間尚未公布，讓我們一起期待吧～

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關鍵字

IZ*ONE, BLACKPINK, BTS, 防彈少年團, 臉紅的思春期, SUPER JUNIOR, D&E, EXO, CHEN

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