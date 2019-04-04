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鄭俊英群組還有2演員+1模特！姓氏公開...硬碟偷拍超過100支

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手鄭俊英的「老司機群組」已經牽連包含勝利在內將近10名偶像，現在又可能延燒到電影界，最新報導指出，鄭俊英聊天室內還有3名演藝圈人士，分別是2名電影演員、1名模特兒，而他們的姓氏也被公開。

▲▼鄭俊英遭綁警繩。（圖／CFP）

▲鄭俊英群組延燒到電影界。（圖／CFP）

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根據《SBS 8 News》報導，鄭俊英還有其他聊天室，裡面再度揪出包含申姓（신）與韓姓（한）電影演員，以及一名鄭姓（정）模特兒。其實鄭俊英群組裡不只有藝人，還有有錢人在的聊天室，包含富二代、Arena夜店公關（勝利經常光顧的夜店之一）都在其中，非常有可能都看過甚至散布不法偷拍。

《SBS 8 News》也專訪一位受害者A女，她從金姓男友的外接硬碟裡面意外發現了不法偷拍的內容，「裡面有性愛影片，也有照片，還發現了KakaoTalk（通訊軟體）的對話內容，有非常多的人在裡面，影像裡的女子要嘛都醉了，幾乎都是無法好好站著的狀態，可以看得出拍攝已經很熟練了。」除了她受害，被害女子超過數十名，而且光硬碟內就有超過100多個檔案。

▲鄭俊英群組燒到電影界！爆還有2演員+1模特兒...姓氏公開。（圖／CFP、翻攝自SBS）

▲受害者A女表示還有高達100支影片。（圖／翻攝自SBS）

而這些影片疑似都在鄭俊英群組內流傳，不過記者詢問申、韓姓電影演員所屬經紀公司，皆以「沒有創過任何聊天室」回應，等到記者確認裡面有旗下藝人後對方才又改口，「（即使在群組內）但沒有偷拍或散布」堅決否認。

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