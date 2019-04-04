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高雲翔涉性侵消失1年首發聲！　「所有事因我而起」150字護妻

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星高雲翔在澳洲涉及性侵事件，已經滯留當地1年，並遭到《巴清傳》製作公司「唐德影視」提告。他和妻子董璇雙雙遭起訴的消息曝光，4日公開發文道歉，同時強調老婆不是被告人。

▲▼高雲翔消失一年，首度發文護妻。（圖／翻攝自微博／高雲翔、董璇） 

▲高雲翔涉性侵《巴清傳》無限期延播，被劇組提告求償，傳出連妻子董璇也遭起訴。（圖／翻攝自微博／高雲翔、董璇）

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據陸媒《新浪娛樂》報導，唐德影視對高雲翔和北京藝璇文化經紀有限公司提出告訴，且該公司100%持股人是妻子董璇。根據法院公開文件，訴訟已經被受理，預計7月12日進行證據交換，7月19日開庭審理，夫妻倆名下公司財產凍結約人民幣6382.4萬元（約新台幣3億元）。

▲《巴清傳》驚傳郭品超取代高雲翔。（圖／翻攝自《巴清傳》微博）

▲《巴清傳》開播日遙遙無期，劇組向高雲翔提告，並凍結名下公司財產約3億台幣。（圖／翻攝自《巴清傳》微博）

高雲翔消失一年首度發聲，除了道歉，同時澄清只有自己被唐德公司起訴，被告人沒有董璇，「所有事情皆因我而起，我也一直在積極配合處理，感謝大家關心，真的不希望我的親人和無辜的人再受到牽連。」

▲▼高雲翔消失一年，首度發文護妻。（圖／翻攝自微博／高雲翔）

▲高雲翔消失一年，首度發文護妻。（圖／翻攝自微博／高雲翔）

網友輪番回應高雲翔「善待董璇」、「希望你們一家人好好的，早點回歸正常生活」、「對董璇好點」，其中也有人酸批「可我們只知道你老婆是真的慘，無數次因為你被推上風口浪尖。」

董璇在丈夫高雲翔涉性侵事件後，飛往澳洲為丈夫官司奔波，一家人目前暫居當地面對官司審理。她2018年底曾談及出事以來的心情，坦言打擊很大，但是沒有哭過，並說：「生活讓我哭的時候，我選擇笑。」

【高雲翔微博全文】

首先跟大家道歉，過去的一年因為我的事給大家添了很多麻煩，我非常非常抱歉，讓大家擔心了。為了不占用更多公共資源，我之前一直沒有發聲，但就今天的新聞我必須要強調的是，唐德起訴的是我高雲翔，被告人中沒有董璇。所有事情皆因我而起，我也一直在積極配合處理，感謝大家關心，真的不希望我的親人和無辜的人再受到牽連。

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