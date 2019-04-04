李鍾碩《羅曼史》出鏡超高食堂在這！獨家小點激推爆好吃

文／Shanny

2019年第一次韓國出擊在上月初已完成，這回為避免自己金魚腦遺忘想去的地點，持續兩個月用手機memo寫了願望清單，而這家「蕎麥食堂」正是其中被我打了300顆星星，忘記吃等同白飛一趟的非常非常想吃，行前極力對朋友放火，實際到訪嚐過後，也被我評價為「本趟最欠吃」，哈哈哈大概就是超級喜歡不得不推的程度了。

（圖／翻攝自tvN）

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這家餐廳原本就是很有人氣的洞內美食（小區美食），近期則多了個不得不提的話題點，就是今年李鍾碩和女神姊姊李奈映合作的韓劇《羅曼史是別冊目錄》（로맨스는별책부록）一再出現的拍攝場景，冠上洞內美食的頭銜，身為李鍾碩死忠劇迷（我^^），似乎沒有任何脫身的理由吧！

（圖／翻攝自tvN）

餐廳在劇裡的出鏡率超高，凡是主角們要約吃飯，幾乎都會在這裡出現，讓我誤會他們家附近是不是沒什麼好吃？不過，餐廳在劇裡使用了化名「山茶花」而非本名「蕎麥食堂」，當時在韓網上找的時候也費了點力氣。

但開始前貼心提醒，《羅曼史是別冊目錄》到訪拍攝的是蕎麥食堂的聖水分店，而本篇雪妮前往的是位於望遠洞的本店，一來是我習慣在那附近走逛，二則是對「本店」讓我比較有信賴感XD所以希望朝聖劇中主角足跡的朋友，請以聖水店為目的地前往，後面也一併提供聖水店的資訊給各位。

遠看一大棟，但實際上只有右下角這個門戶大的蕎麥食堂望遠本店（소바식당 망원본점）

地址：서울시 마포구 망원동 378-9

營業時間：12:00-22:00（15:00–17:00休息；每週日公休、第2.4個週一公休）

Official Instagram：https://www.instagram.com/sobasikdang/

（圖／翻攝自韓巢）

距離最近的地鐵站是望遠站2號出口，但附近有很多很厲害的餐廳，小心不要走到半路被別的餐廳吸引走，偏離目的地。

（圖／翻攝自IG／sobasikdang）

餐廳外觀都是樸實素雅木質，和門前小樓梯向下的本店不同，劇裡看到有向上小階梯的是蕎麥食堂聖水店（소바식당 성수점）

營業時間：11:00-21:00（15:00–17:00休息；全年無休）

地址：서울시 성수동2가 315-49

（圖／翻攝自韓巢）

從店家instagram以及韓網上的文章，聖水店也是內部座位不多的小巧食堂，怕排隊的饕客請妥善規畫前往時間唷！鄰近地鐵聖水站3號或4號出口距離都差不多，兩個出口也都設有手扶梯，聖水洞一帶也是近年特色店家很多的地段，只能說蕎麥食堂兩家店的位置都超好，用餐後在附近找間漂亮的咖啡廳享受午後絕對不是難事。

這就正式開始「望遠本店」的拜訪紀錄，溫馨小巧的木質門面裝潢，在這條民家巷弄裡頗為吸睛，兩側各擺了一株粉色的小花，讓整體感覺更加溫暖，不禁想起《羅曼史》裡很有愛的姐弟檔劇情，也是這種讓人感到心暖暖的氛圍。

店裡空間不太大，只有五張四人桌，以及吧台式的座位四個，感覺用餐高峰期的客滿機率頗高的，我們到達時是中午12點多，也是做了候位的心理準備才進了門，但幸運的是正好有我們四人可容身的吧台，雖然是不太好聊天的位子，但暫時一字排開專心享受美食吧！

用餐環境和門面很一致的用了木質裝潢和米色壁紙，充滿日式感，吧檯座位高度就和一般座位一樣，不會過高不適。

菜單的部分以下簡單翻譯幾個招牌菜分類，有蕎麥冷麵（냉소바）、溫麵／熱湯麵（온면）和蓋飯（덮밥）

蕎麥冷麵（냉소바）

한우사태 냉소바 韓牛蕎麥冷麵、우니 냉소바 海膽蕎麥冷麵、전복 단새우 냉소바 鮑魚鮮蝦蕎麥冷麵、전복 냉소바 鮑魚蕎麥冷麵、단새우 냉소바 鮮蝦蕎麥冷麵、냉소바 蕎麥冷麵

溫麵／熱湯麵（온면）

한우양지&새우 온면 韓牛鮮蝦溫麵、한우양지 온면(특) 韓牛溫麵（加大）、새우 온면 鮮蝦溫麵、한우양지 온면 韓牛溫麵

蓋飯（덮밥）

성게알 덮밥 海膽蓋飯、연어 덮밥 鮭魚蓋飯

麵飯類分別使用不同的湯匙，以及筷子、沾醬、碟子、泡菜等用餐必需品，都備妥在桌面上，吧檯座位共有兩份，間距還算是可以，即便臨座是陌生人也不至於太尷尬，所以蕎麥食堂還算適合一個人來用餐，不過店裡有個算是有點龜毛的規定，菜單上也寫明「點餐後不可更改座位」，於是店員就無情的指著菜單上那句話，拒絕我們想換到四人空桌的提議，當下因為那位女店員的態度有點糟糕，讓我不禁有點小冒火，因為他們在廚房聊天還做錯餐了。

這道是看instagram上大推薦的타마고 멘치카츠，是用豬肉包裹溏心蛋再炸過獨家小點，還有每日供應數量限制。

平常就超級喜歡溏心蛋，說什麼也不能錯過這一道，一定要在它冷掉之前品嚐，才能嚐到外層豬肉外衣的酥香口感。雖然我個人有點懼怕豬絞肉的味道，不過溢出的蛋黃香氣在這道菜色中非常突出，加上一口咬下還有迷人的香軟蛋白，整體是非常特別的搭配，豬肉能成為炸物的外衣，溏心蛋也能有更豐富的層次。

喜歡熱湯麵勝過蕎麥冷麵，無條件從溫麵的選項裡下手，點了這道「韓牛鮮蝦溫麵」，旁邊小碟的青辣椒是可搭配進熱湯的配料，當我聽到店員這樣說明完，立刻暴風反應：噢～不不不太可怕了我不行XD

熱湯麵的香氣帶點牛肉的味道，攪拌均勻後發現份量比想像中更足，圓形長麵條看來很樸實，但口感不偏硬也不軟爛，在我拍照又蘑菇了一會兒才開動的時間差下，麵條口味還是很合我意。之前在日本出差時，曾經去向老師傅學做了手工蕎麥麵，從那時候起讓我有了蕎麥麵家對於麵條都很講究的印象。

這碗定價韓幣13,000的湯麵，因為選用韓牛和鮮蝦，雖然不便宜但喝一口湯就讓我著迷，肥美飽滿的蝦肉大概有5隻左右，迷人的口感一碗可以體驗五次唷！推薦搭配熱湯一起入口，那股鮮甜的滋味不僅有牛肉香，還有蔬菜與海鮮的清甜，層疊的香氣不易膩口。

很喜歡韓牛，烤的很美味但湯品裡的鮮嫩韓牛更推薦，大約有6-7片的份量，厚度中等稱不上薄，但也不是非常厚的程度，可以搭配麵條和熱湯一起入口的厚度，讓我覺得非常過癮、心情好，雖然前面還在生氣店員的無情，但上菜之後我就只專注在誇讚美食。

同行朋友們也對讚蕎麥食堂的餐點很滿意，但大家都一致點了溫麵，所以此行沒有關於蕎麥冷麵的評價供大家參考，真是抱歉呢！但在對於溫麵和炸豬肉溏心蛋這一部分，沒有異議的獲得完勝，是一間大家都覺得錢花得挺值得的一餐，要前往稍遠的聖水店朝聖《羅曼史是別冊附錄》踩點的朋友，請同時抱持朝聖美食的心前往吧！蕎麥食堂真的很推薦！

（以上實景拍攝的照片皆由Shanny提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

Shanny

以迷妹熱血遊走韓國，吃喝玩樂眼裡所見盡是IDOL，從SHINee、INFINITE到Golden Child，不旅行的時候，就是在醞釀下一趟飛行，看更多請到粉絲團【翹翹板上的迷妹戀習記】

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