快訊／「茄子蛋」鼓手小賴宣布退出！　「告別這艘船，精進更多自己」

記者李湘文／綜合報導

樂團「茄子蛋」成軍多年，現任成員從2014年開始走到現在，還曾一起拿下金曲獎，未料3日卻透過臉書專頁宣布鼓手小賴退出消息：「因為生涯規劃的因素，小賴即將告別茄子蛋這艘船。」

▲茄子蛋鼓手小賴宣布退出。（圖／翻攝自臉書／EggPlantEgg 茄子蛋）

茄子蛋透露，小賴「因為有更多想做的事，想精進更多的自己」，所以決定離開團體。他們感性表示：「小賴是無可替代的。這些令人難忘的第一次，是陪伴蛋蛋成長的養分，是生命中特別深刻的一站，感動落淚地給我們愛的小賴最大份的祝福與感謝。」

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▲茄子蛋日前才剛辦完演唱會。（圖／翻攝自臉書／EggPlantEgg 茄子蛋）

成軍多年、卻到2017年才正式出道的茄子蛋，日前剛辦完Legacy演唱會，沒想到才隔了幾天，就宣布小賴退出的消息，令許多粉絲崩潰「不是吧」、「愚人節已經過了」。不過，茄子蛋樂觀面對：「謝謝小賴，對一切積極樂觀，對凡事感恩惜福，繼續前進。」對於成員脫團仍給予滿滿祝福。

【茄子蛋公告全文】

【關於小賴的祝福與感謝】



第一次的濁水都市，第一次的 EP；

第一次的休團，第一次的復出；

第一次的專輯，第一次的巡迴；

第一次的金曲獎，

第一次把音樂帶出海外數十個城市。



「如何？我這次打得還不錯吧？」

「你看我新練的過門！」

「鼓手小賴！！！！」



因為生涯規劃的因素，

小賴即將告別茄子蛋這艘船了，

因為有更多想做的事，

想精進更多的自己。



小賴是無可替代的。

這些令人難忘的第一次，

是陪伴蛋蛋成長的養分，

是生命中特別深刻的一站，

感動落淚地給我們愛的小賴最大份的祝福與感謝。



謝謝小賴，

對一切積極樂觀，

對凡事感恩惜福，

繼續前進。