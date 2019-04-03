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陳怡蓉助遲緩兒「慢飛」飄母愛　生完神速鏟肉：還差3kg！

記者李欣容／綜合報導

陳怡蓉去年9月生下女兒Bambi，產後第一個活動獻給2019伊甸兒童早療「99次成長挑戰，我不怕」，用行動陪伴基隆早療中心慢飛天使們共度兒童節。陳怡蓉1年前就答應代言，本來擔心屆時生產完狀態不佳，但轉念一想應以孩童為主，紮起頭髮便到現場和孩子們互動，畫面相當有愛。

▲▼陳怡蓉探視基隆早療中心 。（圖／伊甸基金會提供）

▲▼陳怡蓉探視基隆早療中心。（圖／伊甸基金會提供）

陳怡蓉提前與慢飛天使一起共度兒童節，此次拍攝平面照片的小朋友，是5年前她代言時的同一批孩子，在經過早療的幫助，目前也已經上一般小學。

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▲▼陳怡蓉探視基隆早療中心 。（圖／伊甸基金會提供）

▲陳怡蓉跟慢飛天使一起作畫。（圖／伊甸基金會提供）

陳怡蓉觀察到孩子中有位糖糖的學生，因認知理解較弱，不時向她投以求助眼神，她馬上牽起糖糖的手，一起拿樹葉沾染顏料，拓印在圖畫紙上，畫出可愛毛毛蟲。

▲▼陳怡蓉探視基隆早療中心 。（圖／伊甸基金會提供）

▲陳怡蓉5年前也代言過伊甸基金會，如今升格人母更有感觸。（圖／伊甸基金會提供）

陳怡蓉從懷孕到產後，身材變化不大，但離恢復還差3公斤，總覺得肚子、大腿和手臂都還沒回到理想狀態，不過在帶小孩方面，她倒是得心應手，因為妹妹已經有2個小孩，笑說以前就練習得差不多了，最近也開始有戲劇邀約，希望能挑戰跟以往不一樣的角色。

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