偷拍陳冠希被轟爆！直播主關帳號「我要去死了」　楊宗緯開嗆：我親自上香

記者李湘文／綜合報導

香港藝人陳冠希近日帶女兒Alaia出門，遭到一位大陸直播主尾隨直播，一開始還笑著婉拒合照，後來因為一再被對方挑釁，脾氣爆發，脫口飆罵「你不要亂搞我」。該名直播主事後遭網友狂批無禮，疑似因為收到太多惡評，突然宣布退出直播平台，並放話：「現在我要去死了。」

▲某直播平台直播主因為尾隨跟拍，激怒陳冠希。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

該名直播主1日在日本邊逛街邊直播，突然看到陳冠希帶著女兒Alaia，便上前詢問可不可以合照，但對方笑笑回應：「我跟小孩子一起，不好意思啊今天。」但該名直播主不死心，又一路繼續尾隨跟拍，並挑釁「陳冠希老師罵人了，看到了嗎」，最後終於逼得陳冠希惱怒開罵「你想怎麼樣啊，你還跟著我」、「我跟我小孩子，你不要亂搞我好不好」。

▲陳冠希被該直播主激怒。（圖／翻攝自微博）

這支直播影片在網路上傳開後，該直播主受到網友嚴厲砲轟，疑似因為覺得委屈，在直播平台上發文：「我平常還要兼職扮公仔給小朋友拉舌頭，很辛苦很熱的，現在我要去死了。」自我介紹的欄位也改成「我已死，有事給我燒紙，不要問我去了哪裡」，同時宣布退出該帳號，彷彿有意尋短，再度引起眾人注意。

▲直播主偷拍陳冠希後放話尋死。（圖／翻攝自微博）

雖然有人擔心該直播主真的輕生，但大多數網友仍質疑這段話的真實性，藝人楊宗緯也用認證過的微博帳號回覆：「用網路霸凌或網路暴力為自己解套的同時，想想自己是怎麼在網路這個空間去扭曲別人。真死的話，在哪我都願意親自去靈位前上炷香！」以公開留言的方式槓上這位直播主，也強烈表達出對他的不滿。

▲楊宗緯留言嗆直播主。（圖／翻攝自微博／楊宗緯）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995