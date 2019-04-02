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走路摩擦內褲爆痛！　布丁姐姐患「羞羞病」台灣女生超容易感染

記者李玟儀／綜合報導

多數人都有生過病，但有些病痛、症狀卻容易讓人很害羞，或是因為患病的部位私密讓人難以啟齒，像是牙周病引起的口臭、私密處感染等。女星陳櫻文（布丁姐姐）分享親身經驗，曾經因為長時間憋尿導致陰道炎，到婦產科內診時被認出來，全程尷尬，也曾「該邊」長疔子到皮膚科求診，好幾個醫護人員圍在身邊，讓她又糗又害羞。

▲▼私密處感染在台灣的氣候環境下，很多女生容易發生。（圖／翻攝自陳櫻文臉書、YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼陳櫻文私密處感染，因為長在尷尬位置一碰到內褲就痛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼私密處感染在台灣的氣候環境下，很多女生容易發生。（圖／翻攝自陳櫻文臉書、YouTube／我愛小明星大跟班）

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陳櫻文在《小明星大跟班》中提到有次疔子正好長在胯下，長的位置很尷尬和內褲摩擦到就痛，讓她坐立難安，幾天後不見好轉趕緊到皮膚科就醫，在掛號時被認出來是藝人，但她自認為已經生過小孩比較大膽，加上太不舒服，已經顧不得形象了，處理疔子時，因為各種擠壓太痛了，她幾度忍不住把腳合起來，最後是1位護理師負責幫忙壓住腳，醫師動手擠，再加上她，3個人在診間和一顆疔子奮戰。

▲▼私密處感染在台灣的氣候環境下，很多女生容易發生。（圖／翻攝自陳櫻文臉書、YouTube／我愛小明星大跟班）

▲劉雨柔也有類似經驗。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

劉雨柔也有類似經驗，長在屁股上大到直徑10公分，到醫院就診時，在沒有麻醉的情況下，醫師用手術刀畫了一刀，頓時像血和膿像小噴泉一樣噴出，之後長達1個月的時間裡每天要到醫院換藥，醫護人員會在傷口處放乾淨紗布，一直換到傷口癒合為止。

▲▼私密處感染在台灣的氣候環境下，很多女生容易發生。（圖／翻攝自陳櫻文臉書、YouTube／我愛小明星大跟班）

▲醫生提醒長時間穿緊身的褲子，在台灣的悶熱環境下，很容易感染。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

節目中婦產科醫師鄒承軒表示，女生私密處的問題有時候和私密處環境有關，當腺體阻塞容易造成反覆發炎，因此建議女性，因為台灣天氣悶熱的關係，不建議長時間穿太緊的褲子，例如牛仔褲，此外包括長時間穿緊身褲運動也是，都很容易造成私密處反覆感染。

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陳櫻文, 布丁姐姐, 小明星大跟班, 疔子, 私密處感染, 私密處發炎

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