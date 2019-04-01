視障女無助蹲路中間！　小黃運匠開車護身「紅燈不要動」下一秒超暖

記者陳芊秀／綜合報導

女星吳婉君在《炮仔聲》扮演「正宮」家雯，戲裡被惡毒小三「妍熙」潑石灰導致失明，令觀眾相當心疼。她日前拍外景戲，失去手杖無助在馬路上爬時，沒想到被一名計程車司機路過撞見，司機急喊：「你不要動喔！不要動！」接下來的狀況被網友狂讚「台灣人真的很善良耶！」

▲吳婉君在《炮仔聲》扮演失明正宮「家雯」，受到觀眾憐惜。（圖／翻攝自臉書／吳婉君）

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吳婉君當時在馬路中間拍攝，手杖掉了之後，慌張地在地上爬，這時一名等紅燈的計程車司機在背後喊：「綠燈現在綠燈你趕快走！妳停在那裡很危險，你往前往前走！」她持續聽到對方緊張喊「紅燈！紅燈了！妳不要動喔！不要動！」隨後司機更開車擋住她的身體保護，此時攝影機再也無法拍下去，只好喊卡！

▲吳婉君拍攝失明掉手杖的戲，蹲在馬路中央，小黃運匠衝來保護。（圖／翻攝自臉書／吳婉君）

聽到拍攝喊卡，吳婉君立刻轉身向司機先生鞠躬道謝，司機大哥隨後也害羞地笑一笑，隨後開車離開。她後來從工作人員口中得知，其實對向車道還有位摩托車騎士也停下車要衝來，拍完後感性發文：「這是一場很美好的番外篇。同時，也向用路人說聲抱歉，因為拍攝造成不便之處，請見諒。」

▲吳婉君無助蹲在路中央，除了小黃運匠，還有摩托車騎士都停車來救，劇組為此喊卡。（圖／翻攝自臉書／吳婉君）

▲吳婉君戲裡被江宏恩救下。（圖／翻攝自臉書／吳婉君）



網友得知吳婉君拍攝的背後故事後，輪番回應「台灣人真的很善良耶，我要哭了啦」、「 謝謝妳讓我聽到這世界的美好」、「好暖心的司機大哥」、「台灣還是有很多溫暖的人。」這段畫面播出後，也引發觀眾共鳴，「在馬路上看到家雯無助好心疼」，還有人期待正宮反擊「等妳眼睛好的時候，一定要讓姸熙好看唷。」

【吳婉君臉書全文】

哈囉 你們今天好嗎？

跟你們分享一個很美的故事。

昨天的播出你們都看了嗎？

「家雯-馬路落難記」

我想替家雯還有我自己向一位善心的計程車司機跟一位好心的摩托車騎士說聲「謝謝」。#謝謝你們讓這個世界更美好。

在拍攝這場戲的時候，工作人員非常小心的在維護演員的安全，但是當拍攝家雯一個人拿著手杖無助地站在路中間，還有手杖掉了慌張地在地上爬的時候，一位在等紅燈的計程車司機，因為不知道我們在拍戲（他的角度看不到攝影機），我背對著他，聽見他對我喊著：綠燈現在綠燈你趕快走！！你停在那裡很危險，你往前往前走（接著我紅燈他綠燈了）他緊張的喊著：紅燈！紅燈了！你不要動喔！不要動（然後他用自己的車擋住我，一邊喊著叫我不要動）

由於他擋住了我所以攝影機無法順利拍攝，只好喊卡！ （一個非常溫暖的NG)

我立刻轉身對著司機大哥鞠躬並道謝，謝謝他的善良與熱心，我們只是在拍戲，但是真心地非常感謝他，司機大哥有點羞澀的笑了，然後開車離開了。

這時，工作人員吿訴我，其實剛剛對向車道還有一個摩托車騎士已經停車，下車準備朝我衝過來了，但是看到工作人員的手勢才知道原來我們在拍戲，便離開了。

這是一場很美好的番外篇。

同時，也向用路人說聲抱歉，因為拍攝造成不便之處，請見諒☺️

#請友善對待城市的每一個人

#不論是視障朋友聽障朋友殘障朋友

#我們的世界需要更多的愛與溫暖

#炮仔聲 #三立台劇 #29頻道

#鐵打的孕婦 #二姐 #家雯

#即刻救援 #江宏傑