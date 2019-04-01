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《侵密室友》囚禁、綑綁、關木箱　「影后1秒翻臉」嚇壞臨演：徹底瘋了

記者洪文／綜合報導
 
法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）在新片《侵密室友》（Greta）用一只手提包當作圈套結識了天真單純的女孩克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz），但如影隨形的恐怖閨蜜行徑卻讓對方嚇得想逃，雨蓓不僅尾隨跟蹤摩蕾茲害她心神不寧，甚至鬧到她工作的餐廳，一秒翻臉變身「奧客」翻桌，就是要把閨蜜折磨到底。

▲▼《侵密室友》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《侵密室友》劇照。（圖／CatchPlay提供，以下同）

提到這場戲，克蘿伊摩蕾茲說：「我跟雨蓓在彩排時就說好要翻桌，但周遭的臨時演員全都不知情，大家看到我們翻桌大吵，都快被嚇死了。」雨蓓則說：「我本人從沒翻桌過，演了這場戲才知道原來『翻桌』這麼好玩。」
 
伊莎貝雨蓓以演瘋女人出名，但這次在《侵密室友》的瘋狂更上一層樓，演的就是一個「十足的瘋子」，她說：「我以前的角色瘋歸瘋，背後都還是有一些原因，可是這次演的葛莉塔完全不同，她就是一個『怪物』，一個徹底的瘋女人。」

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▲▼《侵密室友》劇照。（圖／CatchPlay提供）

不僅尾隨跟蹤，伊莎貝雨蓓在《侵密室友》甚至還囚禁摩蕾茲，將她綑綁在床、關進木箱，各種無所不用其極的痛虐手段都只為了把她留在身邊，各種瘋狂行為渾然天成，彷彿樂在其中。她自曝曾經想像過自己是個「有控制慾的虐待狂」，而這次的角色正滿足了自己的想像。「能演一個外表看似一般人，卻有著扭曲人格的角色，真是太過癮了。」

▲▼《侵密室友》劇照。（圖／CatchPlay提供）
 
《侵密室友》描述善良女孩法蘭西絲（克蘿伊摩蕾茲 飾）在地鐵上撿到一只手提包，歸還皮包時結識了熱愛古典樂的寡婦葛莉塔（伊莎貝雨蓓 飾），同樣失去至親而孤單寂寞的兩人，迅速成為如膠似漆的親密好友，某天法蘭西絲卻發現葛莉塔竟有著不為人知的駭人祕密，因而想要逃離她，但葛莉塔用盡一切恐怖手段，就是要她一輩子陪著她。
 
電影《侵密室友》將於4月3日在台上映。

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