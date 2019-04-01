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《格雷》總裁「第3個女兒」出生　網：4個女人包圍的幸福男人！

記者洪文／綜合報導

《格雷的五十道陰影》男主角傑米道南（Jamie Dornan）與音樂家老婆艾蜜莉亞華納（Amelia Warner）宣布第3個孩子誕生了，也是第3個女兒，網友推爆：「被4個女人包圍的幸福男人！」

▲▼傑米道南、老婆艾蜜莉亞華納。（圖／CFP）

▲傑米道南、老婆艾蜜莉亞華納日前參加奧斯卡頒獎典禮。（圖／CFP）

傑米道南老婆艾蜜莉亞華納在Instagram宣布女兒誕生的喜訊，「為3個美麗女孩感到驕傲，很榮幸做她們的母親，我感到難以言喻地幸運。」照片有3雙兒童鞋，分別是5歲大女兒Dulcie、3歲二女兒Elva以及剛出生的小女兒的鞋子，不同尺寸排排站，看起來相當可愛。

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由於前兩個女兒出生的時候，傑米道南都在忙著拍攝《格雷的五十道陰影》，這次他打算排出一些工作空擋，留下來專心照顧三女兒。

▲▼傑米道南、老婆艾蜜莉亞華納迎來第3個女兒。（圖／翻攝自Instagram）

▲傑米道南、老婆艾蜜莉亞華納迎來第3個女兒。（圖／翻攝自Instagram）

事實上，傑米道南家庭生活一向非常低調，從未主動讓兩個女兒曝光，過去也鮮少提及老婆及小孩，不過先前在剛迎來二寶的時候，他曾表示非常喜歡與兩個女兒待在一起，認為「當爸爸」是一件非常神奇的事情，希望在工作之餘，可以有更多的時間陪伴家人。

傑米道南先前接受《The Sunday Times》專訪時，也幸福的表示，當爸爸是他人生中最棒的事情：「我覺得為我的小孩做事，非常健康也很愉悅，我真的很喜歡，也很適合我。」他甚至在《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）笑說：「希望孩子生越多越好，直到不能生為止！」後來趕緊改口表示，生小孩取決於老婆的意願，體諒老婆的辛苦。

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