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快訊／朴有天前女友「黃荷娜」爆吸毒！4年前就供毒給勝利夜店職員

記者吳孟庭／綜合報導

南韓知名財閥「南陽乳業」的外孫女黃荷娜（音譯，황하나），2017年曾一度傳出和男團JYJ成員朴有天論及婚嫁而聲名大噪，後來婚結不成，但今（1）日又登上媒體版面。報導指稱她從2015年就被抓到涉嫌吸毒，甚至還是毒品提供來源，疑似因為「背後靠山很硬」輕鬆躲過牢獄審判。

▲朴有天前女友「黃荷娜」爆吸毒！4年前還供毒給勝利夜店職員。（圖／翻攝自Burning Sun臉書、黃荷娜IG）

▲朴有天前女友「黃荷娜」爆吸毒！4年前還供毒給勝利夜店職員。（圖／翻攝自Burning Sun臉書、黃荷娜IG）

根據《韓國證券新聞》取得黃荷娜2015年吸毒被逮的法院判決書，發現與最近「勝利夜店」Burning Sun（以下簡稱BS）脫不了關聯。BS一名趙姓職員才被爆出提供給議員金武星的女婿毒品，他與黃荷娜非常交好，4年前曾被抓包多次與黃、一位A女一起吸食二級毒品甲基安非他命，而A女正是BS老闆李文豪（音譯，이문호）的前女友。

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不僅吸毒，黃荷娜還供毒。法院判決紀錄指出2015年9月中旬在一個高級別墅內，黃提供給趙一個塑膠袋，裝有0.5克的甲基安非他命，趙隨後便將30萬韓幣（約8000台幣）匯入到黃指定的戶頭。黃並分3次將毒品稀釋在注射器中，施打在趙的手臂上。

根據南韓法律相關人士說明，從判決書來看，黃荷娜應該就是供毒者，一般法院判決上，供毒者判刑都會比吸毒者更重！然而從2015年至今，黃荷娜從來未受處罰，懷疑有人刻意協助掩蓋犯罪行為。不僅如此，記者也查出黃多次呼麻紀錄，2009年在狎鷗亭一處停車場中，與友人在車內呼麻被逮，但判決2011年出爐，以不起訴處分。

▲黃荷娜否認分手朴有天　直播打臉：別看新聞，都是假的！（圖／翻攝自JYJ臉書、黃荷娜IG）

▲黃荷娜一度傳出和朴有天結婚的消息。（圖／翻攝自JYJ臉書、黃荷娜IG）

黃荷娜因2017年爆出9月將與退伍的朴有天結婚而成為聚光燈焦點，再加上她是知名財團南陽乳業集團的外孫女，兩人更曾被韓媒《Dispatch》拍到在街頭勾脖摟腰，互動親密，不過婚禮消息一延再延，2018年5月即傳出結婚已破局。

其實《韓國證券新聞》吳鎮赫記者上周也獨家披露，一位知名企業外孫女多次吸毒不受罰、私生活混亂，應該就是在指黃荷娜。報導指出她號稱「偶像殺手」，應該是說她只鍾愛偶像出身的歌手。除了和B（應指朴有天）談戀愛而為人所知外，她跟B同一團的成員也有一腿，甚至吳記者接獲的爆料裡，近來引領韓流的大勢團體中，就有5名歌手跟她有過關係。還說最近因為Burning Sun事件而牽扯進的4人團體，其中一名成員也曾跟她交往過。

吳記者說，跟黃扯上關係的歌手，到最近都還持續活躍地活動中，裡面有發行新歌的，也有是長壽的團體們（韓文用複數），甚至跟她有一腿的成員當中，最近還有以個人活動繼續引領著韓流的，意指對方都還是線上的藝人。而這位吳姓記者就是最初勝利夜店爆發後，預告要揪出江南夜店背後與政治頂端人物的不法關係的24歲年輕記者。

延伸閱讀►勝利夜店爆富豪孫女涉毒！「專吃偶像」同團變表兄弟...身分起底

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關鍵字

勝利, 黃荷娜, 朴有天, 日韓風

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