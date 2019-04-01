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金材昱❤朴敏英vs崔始源❤李宥英！4月4韓劇準備開播啦

Kpop老妹的心聲 米親妞

韓星爆爆寫手，想和大家分享一段關於韓娛、韓星與粉絲的故事。

文／米親妞

什麼！2019年咻一下就結束了一季，4月份又有新劇要開播啦！崔始源在接演新戲，走動作+搞笑路線，金材昱跟朴敏英的組合新鮮，題材又跟迷妹有關，實在非常有共鳴！再來還有實力派曹政奭、尹施允等人的回歸，你也準備好追起來了嗎？

▲金材昱❤朴敏英vs崔始源❤李宥英！4月4韓劇準備開播啦！（圖／愛奇藝台灣站提供）

（圖／愛奇藝台灣站提供）

4/1 《各位國民》崔始源、李宥英、金玟廷

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始源歐巴要回來了，而且還要使壞當詐騙犯！《各位國民》是充滿動作武打的搞笑喜劇，始源意外和擔任警察的李宥英結了婚，但又在一場陰錯陽差的事件後獲得勇敢市民獎，「被迫」參選國會議員...這一切充滿謊言的故事會在何時引爆呢？4月2日LINE TV、愛奇藝台灣站同步跟播。

4/5《美麗的世界》朴喜洵、秋瓷炫、吳萬石、趙汝珍

▲《美麗的世界》主演朴喜洵、秋瓷炫等人。（圖／翻攝自JTBC）

（圖／翻攝自JTBC）

其實這部戲光是主演群就值得一看！朴喜洵在電影《1987：黎明到來的那一天》飾演的趙班長，奪下去年白想藝術大賞的男配角；而這是秋瓷炫在去年生產完後，首度回歸的電視劇作品；吳萬石不用說，從舞台劇出身就是硬底子。而裡面還有最帥氣童星出身南多凜、清秀氣質女星李清娥，就不得不看啦！

4/10《她的私生活》金材昱、朴敏英

恐怕是最貼近所有韓粉、能講出所有迷妹心聲的一部戲啦！朴敏英白天看似是普通的上班族－美術館策展人，但下班後私下卻是追星「站姊」（自己有經營偶像網站、提供飯拍照），光是從預告的狂粉還原度就有87分像，她和金材昱飾演的美術館館長會如何擦出愛火，實在是太難以想像，只好追起來啦！4月6日起愛奇藝台灣站全網獨播。

4/26《綠豆花》曹政奭、尹施允、韓藝璃

▲《綠豆花》主角曹政奭、尹施允。（圖／翻攝自SBS官網）

（圖／翻攝自SBS官網）

兩位演技派曹政奭以及尹施允要演兄弟啦，不過可能不是太溫馨的小品～《綠豆花》時代設定是1894年，當時農民發動的武裝起義，曹政奭與尹施允是完全相反的類型，一個冷酷凶狠、一個溫文儒雅，卻不得已隸屬於農民軍和鎮壓軍兩個對立團體而展開的故事。

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關鍵字

各位國民, 崔始源, 李宥英, 美麗的世界, 朴喜洵, 秋瓷炫, 她的私生活, 金材昱, 朴敏英, 綠豆花, 曹政奭, 尹施允, 日韓風

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