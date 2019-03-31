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張紫妍唯一證人報警9hr沒人理！淚訴：如果我死了絕對不是自殺

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員尹智舞（音譯，윤지오）是張紫妍案作證的唯一目擊者，她勇敢站出來後，卻發現經常被跟蹤，甚至牆壁傳出怪聲，直呼「我若死了，一定不是自殺」。昨（30）晚她突然上青瓦台請願，表示報警9小時警方都無作為，讓她飽受身心煎熬，才一天請願數就已經破20萬！

▲張紫妍唯一證人尹智舞報警9hr沒人理！（圖／翻攝自KBS）

▲張紫妍唯一證人尹智舞公開說明，沒有自殺意圖。（圖／翻攝自KBS）

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南韓已故女星張紫妍自殺疑雲，控訴生前遭逼性招待，對象更不乏韓國政治人物、財閥富商、報社高層等，尹智舞當年身為張紫妍同公司師妹，是目前唯一出來作證的關鍵人物。她日前受邀上KBS節目《街上的晚餐》透露，因為曝光了面貌與姓名，讓她現在依舊活在恐慌之中。

尹智舞表示被跟蹤的創傷之深，讓她即使家外有監視器，也不敢隨意出門。「有人在跟蹤我，但不知道對方是誰，車上有貼公司的名字，就算我搭著警車移動也跟著我。就算警車停下來去問為何跟著，對方只說為了取材（報導），但說是採訪卻一篇報導也沒有出來。」

人身總處於威脅，尹智舞似乎為她可能突然死亡事先打預防針，堅強地說，「我完全沒有自殺的意圖，但若是有天死了怕被說『是假裝的』、『其實她本來就有憂鬱症想要自殺』等傳言流出來，所以我在這裡先公開的說明，我完全沒有想自殺。」

▲尹智舞突然在青瓦台上請願。（圖／翻攝自青瓦台請願網）

▲尹智舞突然在青瓦台上請願。（圖／翻攝自青瓦台請願網）

不過昨晚尹智舞突然在青瓦台請願，表示她日前觀察到家中牆上有刺耳的機械聲，凌晨則在洗手間天花板出現相同的聲音，風口處也有人為故意導致繩子銳利地斷裂的聲音。前天大門的安全鎖也突然故障，無法移動及修理，檢查門側發現有類似油的液體從門框最上方流出的痕跡。前幾天開門時，和大樓警衛也聞到了奇怪的煤氣味。

因為各種懷疑與不安的心情，讓尹智舞一天睡不到1小時，因此昨日凌晨按下警方為保護人身安全而提供的位置追蹤裝置兼緊急呼叫手錶，「報警已經9小時39分，警方仍沒有任何行動。」而警方等到她寫了請願文後，距離報警11小時才聯繫她，目前她的請願不到一天，已湧入20萬人同意，達到青瓦台必須回應的標準。

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張紫妍, 尹智舞, 日韓風

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