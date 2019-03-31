周興哲自彈自唱帥翻《與惡距離》賈靜雯演必娶女主管參考對象大公開

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

記者王筱筑／綜合報導

這集《星光好選喆》節目一開場就邀請到新一代鋼琴王子周興哲，現場自彈自唱，深情歌聲征服大家的耳朵！他在節目上回顧人生的音樂之路，更爆料學生時期曾經在眾人面前表演琴技、唱情歌向喜歡的女孩兒示愛，結局如何？另外他也透露最新EP《怎麼了》的創作歷程，以及首度自導自演《至少我還記得》MV，多才多藝的周興哲要來和大家分享他的全方位創作才華！

CATCHPLAY、公共電視與HBO Asia共同推出的年度旗艦大戲《我們與惡的距離》，推出之後大受好評，也引起網路熱烈討論，戲裡如實探討媒體亂象，與新聞工作者的內心掙扎、甚至新聞事件主角和家屬的內心世界，值得眾人深思。賈靜雯、溫昇豪、曾沛慈、林哲熹四位主角接受《星光好選喆》網路獨家專訪，長期在對岸發展，已經15年沒在台灣拍戲的賈靜雯，這次飾演內心戲重的電視台女主管，是什麼原因讓她選擇此劇復出台灣螢光幕？林哲熹與曾沛慈在戲裡也有別於以往的突破演出，還演的心很累？來看《我們與惡的距離》主角群們的獨家分享。

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好萊塢永遠的女神妮可基嫚，在黑暗懸疑新片《毀滅者》中再次自毀完美形象，以不修邊幅的頹廢老態模樣演出，還與相差15歲的「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦大談姊弟戀？妮可基嫚在片中從年輕演到老，還刻意壓低聲線講話，高難度演出讓她榮獲金球獎戲劇類影后提名，外媒盛讚是妮可基嫚從影生涯最佳演出，究竟她這次是如何讓自己大變身的？《星光好選喆》一樣有好萊塢凍齡女神的獨家訪問。

▲妮可基嫚在《毀滅者》裡的模樣。（圖／車庫娛樂提供）

近期上映造成轟動的恐怖片《我們》，是《逃出絕命鎮》金獎導演和編劇喬登皮爾最新力作，果然一推出就在全球有好票房和口碑，詭異劇情與隱喻超級燒腦，更是引起影迷們熱烈討論，為什麼大家看完片後，都覺得「兔子」讓人怕怕？讓簡立喆主播的專業評析，與導演喬登皮爾和女主角露琵塔尼詠歐在訪問裡，為大家解開電影神秘面紗。

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出室內薰香組，在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們準時鎖定收看！

▼金獎導演編劇喬登皮爾的最新電影作品《我們》的解析。（圖／UIP提供）