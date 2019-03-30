許莉潔安懂自創曲live版！　首公開表演「歌迷跟著唱」爆暖

記者盧薇淩／台北報導

《聲林之王》許莉潔30日在「2019 ETtoday好朋友野餐日」登台表演，節目中爆淚的火紅歌曲《不為誰而作的歌》，她今也在野餐日獻唱，最後甚至找來神秘嘉賓安懂合唱自創曲《當我回家》，見到台下滿滿的歌迷，她說：「而且這首歌（當我回家）是節目後第一次公開演唱，他們居然會跟著唱，很感動！」

▲許莉潔、安懂合唱自創曲。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

即便傍晚才登台演唱，許莉潔30日一早就到野餐日現場，和其他戰友們出席《聲林》見面會，她一連演唱3首歌曲，其中包含和好友安懂合唱的《當我回家》，這首在節目中引起廣大迴響的歌曲，首次公開演出，台下卻有不少粉絲跟著唱和，讓許莉潔十分感動，也說看到歌迷做燈牌，甚至收到親手寫的信，開心又感謝。

▲許莉潔虧安懂很ㄎㄧㄤ。（圖／記者林敬旻攝）

許莉潔和安懂合作，被問是否是理想型？她馬上笑說：「不行啦，他太ㄎㄧㄤ了。」透露先前兩人在安懂演唱會合唱，安懂事前打電話給她，一接起來就要她清唱一句，聽了說「好那就這key」，讓許莉潔一頭霧水，直到演唱會前兩天才驚覺，原來安懂那天要她唱的那首歌，就是兩人要在演唱會上合作的表演，她苦笑直說：「我歌詞都還沒背、沒準備，他也沒跟我說就是要唱那首歌，是不是ㄎㄧㄤ ！」許莉潔目前整在籌備新專輯，仍在收歌階段，希望今年會推出。

▲▼許莉潔、安懂首度公開演唱《帶我回家》。（圖／記者林敬旻攝）