蕭敬騰默默被帶到非洲！才發現為這個...帥到噴汁時尚照曝光

記者盧薇淩／台北報導

蕭敬騰（老蕭）日前在IG發文po出一行人到非洲的影片，原來跟著《美麗佳人》一起到南非辛巴威拍攝4月號封面，據悉，起初蕭敬騰經紀人Summer並沒跟他說要去辛巴威，擔心不愛舟車勞頓的他會拒絕，沒想到，到了辛巴威後，一行人跟當地策畫旅遊的帳篷營地員工們打成一片，每天說說笑笑，老蕭看到許多動物也玩的相當開心。

▲蕭敬騰到非洲拍攝。（圖／Maire Claire美麗佳人）

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當地帳篷營地的員工，特意為蕭敬騰提前慶生，在星光下為他唱生日快樂歌。辛巴威是野生動物的天堂，國家公園佔地超過14,600平方公里，超過八萬頭大象自由地生活，在老蕭抵達的首日下午，啟程前往「Game Drive」的途中，就遇見了獅群，牠們虎視眈眈地看著落單的長頸鹿，狩獵失敗後，其中一隻年輕的獅子緩慢地走向了老蕭的車，有趣的是，老蕭的造型師Kevin害怕地不敢亂動，而這畫面也被老蕭拍下，笑到不能自己。

老蕭說，像現在身為《聲林之王》、《這就是原創》導師身分，「我覺得很好，但問我好不好玩，我覺得很殘忍。幾年前的我，一定哭得一鼻子的，但現在知道，既然有人選擇我擔任這個責任，就要把它做好。」他也說看到動物時，可能不會主動地投入情感，要不然會很受不了，「以前當導師會投入很多情感，然後自己很痛苦，現在就是會保持一種狀態，因為那是責任，也能夠更理性、更中立去判斷作品好壞。」

▲蕭敬騰和當地人合影 。（圖／Maire Claire美麗佳人）

老蕭也提到，現在公司簽的新人，對於一個藝術家，「我的角度跟公司的角度絕對是兩極，因為我一定要讓他們做想做的事，要不然他們的靈魂會被市場、會被我們的審美給抹滅，甚至消失，然後失去一切。所以我非常堅持聽創作人、藝術家心裡的理念跟想法，我覺得這非常重要。」

「就算人生可以重來，我也不想，因為我現在很好。」唯一遺憾是，阿嬤來不及看到他現在成功的樣子，包含努力工作賺錢，給家裡很好的環境、買房子、讓家人旅遊、讓他們過很好的生活。

▲▼蕭敬騰坦言現在對動物會克制情感。（圖／Maire Claire美麗佳人）