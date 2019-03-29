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孫生爆「遇到壞人」吞安眠藥　不滿粉絲掏錢⋯原因超暖

記者許逸群／台北報導

網紅團體「Wackyboys 反骨男孩」成員孫生之前在社群網站透露心情低落，他今（29日）現身西門町宣傳新EP《壓在地上打》，提到先前負面的情緒，他語帶保留地說：「根源是遇到不好的人，壞人就一個，完全沒辦法對付。」甚至透露有吃安眠藥，「吃半顆，比較好睡，但不提倡。」

▲孫生。（圖／記者許逸群攝）

▲孫生西門町掃街賣EP，人氣相當高。（圖／記者許逸群攝）

孫生今被安排任務，將在西門町掃街賣掉100張EP，還沒開始執行，現場就已累積眾多粉絲圍觀，也有不少人紛紛掏錢埋單，雖然他對粉絲有求必應，甚至還說可以在社群網站多互動，還保證會記住對方的名字，但實際上他似乎開心不起來，「非常想要這些錢全部拿去做公益，但不是我能決定的。」不過合作的紅心字會表示，所得將會全數捐出。

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▲▼孫生。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼孫生發EP，好友酷炫站台力挺。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼孫生。（圖／記者湯興漢攝）

孫生坦言並不希望粉絲掏錢支持他，「做公益非常OK的，但對於賣東西，我不想要這樣子，心情五味雜陳。」隨後還再次轉身跟工作人員強調「這個一定要拿去做公益」。他認為粉絲支持與喜歡是好事，但粉絲不需要透過金錢來給予支持。他話不是空口隨便說，他一到現場時，並非第一時間走到工作人員身邊，還是看到一旁的學生在歡呼，他立刻走上前打招呼，也熱情合照。

提到之後的工作安排，孫生表示，接下來會有一連串的宣傳，「但不一定真的開心」，接著又說喜歡挑戰各種演出，「但不是被逼迫的」，似乎都在暗示著什麼。

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