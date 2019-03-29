周杰倫說到做到！為1句玩笑「砸1.5萬買STAYREAL」　阿信收到錢…作法暖爆

記者李湘文／綜合報導

周杰倫近日跟五月天阿信開玩笑，私訊到對方Instagram問「你是真的還是假的」，提出各種問題要求證明身分，引出一連串笑料。他當時放話：「是真的，我就去STAYREAL多買幾件送人。」雖然私訊是鬧著玩，但對於說出口的話還是很認真，玩笑開完，當天就派員工到店消費，整整花了1.5萬元。

▲周杰倫逼問阿信帳號真偽，成為近日爆笑話題。（圖／翻攝自周杰倫Instagram、阿信Instagram）

周杰倫日前在Instagram上咄咄逼人，要求阿信證明自己真的是本人，還放話：「以哥中之哥的好勝心，等等發現你是假的，你就完了；是真的，我就去STAYREAL多買幾件送人。」想當然爾，他最後發現真的是阿信本人，發文飆出髒話：「你是真的喔……你怎麼不早說……好吧，我只能說，明天開始STAYREAL會有一波業績不錯。」

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▲周杰倫說到做到，派員工去買STAYREAL衣服。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

敢做敢當，周杰倫真的馬上指派員工「明天去幫我買幾件」，而員工也超有效率，當天就到阿信店裡報到，把老闆指定款式的衣服買回來，並拍照做為證據。周杰倫在Instagram限時動態PO出照片，還特地tag阿信來看，豪氣向大家宣布：「君無戲言，說話算話。」

▲阿信承諾捐出周杰倫這筆錢。（圖／翻攝自阿信Instagram）

看到周杰倫PO照，阿信的反應也很豪爽，先是大讚：「哥中之哥，絕非浪得虛名。」隨後就承諾要代替對方，把這筆錢通通捐作公益。STAYREAL也馬上執行任務，在29日以周杰倫的名義，將1.5萬元全部捐給兒福聯盟，以溫暖的善行為這次爆笑互動畫下句點。

▲阿信將周杰倫買衣服的1.5萬元全數捐出。（圖／翻攝自STAYREAL Instagram）