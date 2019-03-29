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44歲李玟認了整形！大方談科技變美...講完笑：我太誠實了

記者盧薇淩／台北報導

天后李玟（Coco）出道25年，睽違9年再度攻蛋，29日新巡演記者會，提到錄製新歌《YOU&I》，想到日前病逝的小粉絲，她忍不住淚崩，「我是一個不愛哭的人，我哭了會好醜！」而想到出道以來喉嚨失聲、婚後消失歌壇，直到2016年《我是歌手》後再創事業高峰，想起過往數度哽咽，淚灑舞台。

▲▼李玟演唱會媒體發佈會。（圖／記者張一中攝）

▲李玟演唱會媒體發佈會。（圖／記者張一中攝）

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今年44歲的她，一陣子沒現身台灣，外貌幾乎凍齡的她，記者會上問到保養秘訣，她坦言有靠「現代科技」的力量，「做藝人也是要靠臉，也要嘗試不同的東西讓自己越來越好！」說到一半她大笑：「我也太老實了！」笑說：「就是女生嘛！一定要把自己keep住，幸好媽媽的基因也好，她現在81歲了，一點皺紋都沒有。」

不諱言靠醫美維持，但自己也會注重飲食和運動，李玟透露，演唱會靠2根香蕉撐3小時，食物相當清淡，每天做600下捲腹訓練，「為了今天衣服好看，昨晚不敢吃，今天完全不吃也不喝那麼多水，怕吃了有小肚肚。」

▲▼李玟演唱會媒體發佈會。（圖／記者張一中攝）

▲李玟數度淚灑記者會。（圖／記者張一中攝）

回首過去的25年，李玟說就像一個旅程，有感動也有快樂，2007年時，她曾失去聲音3年，「從感冒、咳，到工作中完全沒有聲音，有些音會HOLD不住，唱歌會很害怕，自己控制不好，就像投手，手臂被砍掉一樣；她也說婚後消失歌壇，「大家都看不到我，大家可能以為我去享福去了，我是希望做每一個角色都可以做得很好，我是一個很傳統的人，所以那時候我去結婚，就要做一個好太太去支持我的老公，可是我心裡面一直掛念大家，我就是熱愛音樂的人。」

▲▼李玟演唱會媒體發佈會。（圖／記者張一中攝）

▲李玟坦言有靠醫美維持外表。（圖／記者張一中攝）

沒想到作為一個歌手可以帶給歌迷力量，她再度哽咽：「因為『我是歌手』接觸到一些有癌症的歌迷，他們給我的感觸很深，原來他們在為生命fighting的時候，他在聽我的歌，原來我的歌是給他力量的。」

這次演唱會將有嘉賓，李玟暗示「大家非常非常喜歡的」，是否是歌迷猜測的蔡依林？她笑說：「看看啊，蔡依林我非常非常非常的喜歡，我希望大家來演唱會，到時就知道到底是誰，現在要先賣個關子。」

▲▼李玟演唱會媒體發佈會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玟暌違9年再度攻蛋開唱。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玟演唱會媒體發佈會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李玟演唱會媒體發佈會。（圖／記者張一中攝）

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