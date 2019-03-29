金南佶女裝辣翻！搞笑背後曾心理出問題：每天都在想遺作

文／yeonhee

是金南佶！金南佶！金南佶！

最近韓國雜誌《High Cut》公開了電視劇《熱血司祭》的畫報，男女主角金南佶和李荷妮穿著簡單西裝和洋裝，只是合照也散發出春天氣息，根本門當戶對嘛！所以今天我打算來說說我怎樣認識這位愛翻白眼的男人。（李荷妮歐逆就留著介紹電視劇再說哦）

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在還沒有開始說之前，我得先承認一件事情，那就是我曾經把他歸類為「李光洙第二」，哈哈哈哈哈。而這個見解的由來來自於我看了《名不虛傳》前幾集，那時南佶哥的身體搞笑根本就是李光洙2.0，不過看多了就開始發現南佶哥的搞笑是龍井茶的層次，太出神入化了啦。

身上帶著演員光環的他，比較不為人知的一面其實是關於一個名為「Gilstory」的文化藝術非營利組織，專門提供一個平台，讓藝術家們說他們想要說的故事，就如網站上的介紹，想要傳達「一起走在道路途中的人們的生活故事」。

這個不曾被大肆宣傳的平台，是南佶哥默默在為自己的信念而做的一件事。除了藝術方面，他也透過這個組織來幫助需要幫助的人們，就如2013年的支援計劃，幫助了菲律賓風災受災戶重建家園的屋頂。這個低調的協助是因為自己不想以明星光環來蓋過應該被關注的事實，而他透過Gilstory實現了。

有時間想知道更多關於Gilstory的故事，可以點這裡：http://gil-story.com/index_c.php

我是看了《名不虛傳》被他那離奇的色樣給吸引圈粉的。蓄起鬍子的臉蛋真的像個猥瑣大叔，卻同時間把獨一無二的搞笑展現得淋漓盡致。愛翻白眼，讓我擔心他眼睛會不會因此而永遠被翻到後面；有著一雙令我自嘆不如的長腿，讓我恨不得和他對換；那個魔性的南佶笑聲，聽到的那一刻馬上心情轉好。

曾在節目上說自己不是善良的人，只不過認為有些事應該去做而做。曾經一炮而紅後卻馬上墜入低迷期，那接踵而來的巨大變化甚至使自己的心生病了。曾經一直幻想自己的遺作會是怎麼樣的而徹夜未眠，連健康都搞壞了...也是因為他曾經這樣，造就了今天這麼棒的金南佶。

他，就是那麼特別。

現在熱播中的《熱血司祭》，真的是笑出新高度。患有憤怒調節障礙，喜歡打人、揍人、發飆的司祭，我是第一次看，可是那一襲神父套裝在他身上又多了南佶哥的獨特性，真的讓我又愛又恨。（愛：金南佶就愛了啦；恨：我是要愛幾個神父呢？）

愛上金南佶只需10秒（因為開頭會懷疑自己是不是吃錯藥，竟然會喜歡這出奇的另類感），所以還沒追《熱血司祭》的大家，快開追啊！超好看的！而想要看更多南佶哥的就推薦《名不虛傳》，也好好笑。最後一起期待他和正宇叔的電影《Closet》！

▲金南佶在《熱血司祭》扮女裝。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

PS：上星期穿女裝的他讓我妒忌死了。怎麼當男生時已經那麼有魅力，變女生讓我很想成為他閨蜜，到底是怎樣啊？那雙大長腿是我夢寐以求都得不到的啊，我要去反省了。

yeonhee

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