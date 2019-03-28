最美魚販阿澎遭起底！　媽媽氣急「差點送急診」淚崩：好好的女兒被中傷

娛樂中心／綜合報導

被譽為「最美魚販」的正妹網紅劉芃芃（阿澎）爆紅後，被爆出曾在新加坡花場工作，以前在廟會清涼熱舞的影片也曝光，受到網友討論。她的媽媽心疼女兒被中傷，28日在市場難過淚崩，透露看到新聞後又急又氣，差點送急診，大呼「無法接受」。

▲阿澎以「最美魚販」名號走紅。（圖／翻攝自阿澎Instagram）

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阿澎日前先是被爆跟小開熱戀，之後又被起底2018年在新加坡花場坐檯、一週可賺20萬，也曾經在廟會上性感熱舞。但她近日一一澄清，解釋所謂的「小開」並不是男友，只是一起去朋友家打電動；至於在新加坡花場工作、跳舞都是真的，因為曾經擔任show girl和舞者，是為了工作，但並沒有陪酒或被帶出場等行為。

▲阿澎是show girl兼舞者。（圖／翻攝自阿澎Instagram）

據《蘋果》報導，阿澎媽媽28日雖然照常到市場賣魚，但說起最近女兒遇到的事，還是忍不住淚崩，痛斥「有心人」手段太可惡，使得好好的女兒被中傷。她難過表示，看到負面新聞後血壓飆高，「差點又送急診」，明明家人都是清白的，對這些惡意攻擊無法接受。

對於連日來的爆料，阿澎日前也在直播中親自澄清，並質疑是「以前的工作夥伴」故意中傷，強調就算放話也得有證據，「難道不怕以後生孩子沒屁眼嗎？」她因為不滿經紀公司沒提供協助，已經在討論解約，也寄出5封存證信函，強硬面對不實傳言。