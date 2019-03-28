Red Velvet早上出發來台差點少一人！Yeri坦承：把護照弄丟了

記者吳孟庭／綜合報導

台北小巨蛋晚上舉辦一場韓團演唱會，女團Red Velvet一連帶來《Red Flavour》、《Bad Boy》、《RBB》等耳熟能詳的夯曲，適逢隊長Irene生日前一天，粉絲無預警大合唱生日快樂歌，Joy更透露Yeri今天差點來不了台灣，原來她居然把護照搞丟了！

▲Red Velvet早上出發來台差點少一人。（圖／翻攝自Red Velvet臉書）

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Red Velvet今天以黑白造型登場，身材最高挑的Joy甚至穿上低胸緊身洋裝，大露修長美腿，讓粉絲看了都要噴鼻血。她們一個個用中文向粉絲打招呼，非常有誠意，正在學中文的Yeri更是一口氣講了超長的8句，「台灣的粉絲朋友，我是Yeri，好久不見，今天很高興見到大家，你們過得好嗎？我最近過得好，希望今天大家玩得開心，下次再見。」講完還嘆了一口氣「Yes！Finish！」總算把練習的都完美呈現。

剛好明天（29號）日隊長Irene的生日，成員們打招呼到一半，全場突然傳出韓文版生日快樂歌，讓Irene張大眼睛嚇了一跳！開心回應，「生日前一天從台灣粉絲收到禮物，真的非常開心，唉唷～謝謝！」Joy則說剛剛有聽到哨子的聲音，笑稱原來粉絲之間也有Leader（隊長）啊！

▲Red Velvet在小巨蛋表演6首歌曲。（圖／讀者提供）

然而Joy透露一段幕後故事，表示其實今晚Yeri差點不能站在台灣的舞台上，Yeri才承認，「今天早上經歷很多風波，我把護照給弄丟了，辛辛苦苦來到這裡，看到大家真的是值得了。」粉絲差點只能看到四缺一的舞台，非常驚險。

▲Yeri坦承把護照弄丟，忙了一個早上差點無法來台。（圖／讀者提供）

Red Velvet當晚一共演唱《Red Flavour》、《Power Up》、《Moonlight Melody》、《With You》、《Bad Boy》跟《RBB》等6首歌曲，多次說好想念粉絲，在《Bad Boy》等歌曲更喊出應援口號，氣氛超嗨。而晚間還有男團VAV、solo女歌手金請夏表演，Super Junior則是壓軸演出，總共吸引7000名韓粉到場同歡。