ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Red Velvet早上出發來台差點少一人！Yeri坦承：把護照弄丟了

記者吳孟庭／綜合報導

台北小巨蛋晚上舉辦一場韓團演唱會，女團Red Velvet一連帶來《Red Flavour》、《Bad Boy》、《RBB》等耳熟能詳的夯曲，適逢隊長Irene生日前一天，粉絲無預警大合唱生日快樂歌，Joy更透露Yeri今天差點來不了台灣，原來她居然把護照搞丟了！

▲Red Velvet早上出發來台差點少一人！Yeri坦承：把護照弄丟了。（圖／翻攝自Red Velvet臉書）

▲Red Velvet早上出發來台差點少一人。（圖／翻攝自Red Velvet臉書）

請繼續往下閱讀...

Red Velvet今天以黑白造型登場，身材最高挑的Joy甚至穿上低胸緊身洋裝，大露修長美腿，讓粉絲看了都要噴鼻血。她們一個個用中文向粉絲打招呼，非常有誠意，正在學中文的Yeri更是一口氣講了超長的8句，「台灣的粉絲朋友，我是Yeri，好久不見，今天很高興見到大家，你們過得好嗎？我最近過得好，希望今天大家玩得開心，下次再見。」講完還嘆了一口氣「Yes！Finish！」總算把練習的都完美呈現。

剛好明天（29號）日隊長Irene的生日，成員們打招呼到一半，全場突然傳出韓文版生日快樂歌，讓Irene張大眼睛嚇了一跳！開心回應，「生日前一天從台灣粉絲收到禮物，真的非常開心，唉唷～謝謝！」Joy則說剛剛有聽到哨子的聲音，笑稱原來粉絲之間也有Leader（隊長）啊！

▲Red Velvet早上出發來台差點少一人！Yeri坦承：把護照弄丟了。（圖／讀者提供）

▲Red Velvet在小巨蛋表演6首歌曲。（圖／讀者提供）

然而Joy透露一段幕後故事，表示其實今晚Yeri差點不能站在台灣的舞台上，Yeri才承認，「今天早上經歷很多風波，我把護照給弄丟了，辛辛苦苦來到這裡，看到大家真的是值得了。」粉絲差點只能看到四缺一的舞台，非常驚險。

▲Red Velvet早上出發來台差點少一人！Yeri坦承：把護照弄丟了。（圖／讀者提供）

▲Yeri坦承把護照弄丟，忙了一個早上差點無法來台。（圖／讀者提供）

Red Velvet當晚一共演唱《Red Flavour》、《Power Up》、《Moonlight Melody》、《With You》、《Bad Boy》跟《RBB》等6首歌曲，多次說好想念粉絲，在《Bad Boy》等歌曲更喊出應援口號，氣氛超嗨。而晚間還有男團VAV、solo女歌手金請夏表演，Super Junior則是壓軸演出，總共吸引7000名韓粉到場同歡。

蔡依林《紅衣女孩》MV才曝光30秒 !　無頭駭人畫面....膽小者勿入

推薦閱讀

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

《炮仔聲》家芸領便當？　粉絲傻眼「要棄劇」…李燕正面給答案了！

《炮仔聲》家芸領便當？　粉絲傻眼「要棄劇」…李燕正面給答案了！

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

最難聽團名！偶像男團「出道名」流出　網友全看傻：好土啊救命

最難聽團名！偶像男團「出道名」流出　網友全看傻：好土啊救命

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女整超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

《炮仔聲》家芸領便當？　粉絲傻眼「要棄劇」…李燕正面給答案了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Red Velvet, Irene, Joy, Yeri, Wendy, 瑟琪, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 限量球鞋「標籤沒拆」　小賈斯汀被警察攔下：惹麻煩了！
  2. 最美魚販阿澎遭起底！　媽媽氣急「差點送急診」淚崩：好好的女兒被中傷
  3. Red Velvet早上出發來台差點少一人！Yeri坦承：把護照弄丟了
  4. IU大螢幕處女作曝光這一面！　主持人：從來沒看過她生氣
  5. SJ一見面就嘴甜喊「老婆」！銀赫、始源7000台粉幫慶生
  6. 遭嘲笑「JR怎麼會NG？」　紀言愷負面情緒肚裡吞：非常痛苦
  7. 鄧紫棋棄11年帳號切割！　經紀公司發聲：絕不接受
  8. 混血男星嬰兒照曝光！「Q大眼+捲髮」超像洋娃娃
  9. 《爸爸去哪兒》多多13歲變「長腿氣質美女」！　網一看驚嘆：有170cm了？
  10. 台灣電音DJ JUNIOR「新專輯紅到國外」　確定AI夜店加碼表演

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366