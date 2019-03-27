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曾莞婷運動「上半身這樣穿」　網友瞄一眼驚呼：快曝光了啦！

記者李湘文／綜合報導

藝人曾莞婷有「本土劇女神」之稱，對於自己的健康、身材管理也十分認真，即使工作忙碌，也會找時間到健身房報到。她27日PO出去健身的照片，穿上合身運動褲、小背心，讓鍛鍊有成的緊實線條畢露，好身材讓許多粉絲大呼羨慕！

▲曾莞婷健身。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

▲曾莞婷健身。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

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曾莞婷分享運動前、運動中、運動後3種狀態，一開始看起來還頗有餘裕，但開始健身後表情就變得緊繃，最後直接攤在地上，只能虛脫苦笑。但她充滿毅力，認為沒有人是天生麗質，要維持好身材就得運動，即使被粉絲讚為女神，也回答：「我不想當女神呀！我只想當好自己，對自己負責。」

▲曾莞婷健身。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

▲曾莞婷分享健身照片。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

雖然曾莞婷謙稱自己還是初學者，但原有的身材線條仍令粉絲羨慕，尤其穿著適合健身的緊身運動褲、小背心，讓腰部、手臂、肩背線條都明顯展現。不過，粉絲也發現她傾身運動時，背心似乎有點鬆，驚呼「都快曝光了啦」、「衣服有點大了，裡面空空的」、「噴鼻血」，提醒她要穿得更貼身。

▲曾莞婷健身。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

▲曾莞婷健身的衣著引起粉絲注意。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

曾莞婷今年36歲，但保養得宜，平時除了運動之外，在日常生活中也很注意維持體態，會邊看電視邊雙手緊扣、掌心朝上，然後用力往上頂，搭配踮腳在客廳走路，維持至少2小時，睡前還要再抬腳半個小時。此外，她吃飯時不碰澱粉，只吃菜不吃飯，拍完戲劇、電影或代言的廣告後，才會犒賞自己放膽吃。

▲曾莞婷健身。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

▲雖然運動很累，曾莞婷仍藉此認真保持好體態。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

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