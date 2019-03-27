勝利被爆「去警局前先到美容院做妝髮」　路上求補妝：眉毛濃一點

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手、前BIGBANG成員勝利近來捲入性招待、毒品交易、逃稅等負面醜聞，他在事件爆發後，14日到警局說明。不過卻有爆料指出，當天他還先去了美容院妝髮，甚至還要求補妝，「眉毛要化濃一點」，非常注重形象。

▲勝利被爆料，前往警察廳說明前，先到了美容院做了整套妝髮。（圖／CFP）

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據韓媒《Money Today》報導，勝利在3月14日以嫌疑人身份赴首爾地方警察局接受調查，出發前他先到了首爾江南區的美容院，先後做了頭髮護理和化了全妝。爆料者B表示：「勝利化了只有女藝人參加大型活動，或重要節目時才會化的細緻妝容。」更透露在前往警察局的路上，勝利還特地要求補妝，明確表示「眉毛加深，再化得濃一點。」

▲勝利目前已認了「逃稅」一罪。（圖／CFP）

報導一出後又再度掀起網友討論，調侃他：「果然是出道13年的藝人，連這時候都不忘記要注意形象。」不過也有粉絲認為，此爆料空穴來風，生氣表示：「可以不要再消費勝利了嗎？」勝利案已經進入司法程序，他在22日認了第一個罪嫌「逃稅」，向警方坦承過去經營的「MonkeyMuseum」有逃稅嫌疑，但他辯稱「周遭的夜店也都這樣，我是跟著其他夜店經營的方式登記的。」

▲勝利目前已認了「逃稅」一罪。（圖／CFP）