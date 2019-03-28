史上最大場！3/30《聲林之王》台北旗艦版見面會「活動全攻略」

娛樂中心／綜合報導

網友狂刷留言期待的《聲林之王》台北場見面會，即將於3/30(六)在大直美堤河濱公園的「好朋友野餐日」登場啦！這次更搬出旗艦版陣容，有Gail、李友廷、張若凡、鄭可強、李佳歡、林孟辰、許莉潔、馮玟璇、吳東翰、贊薇、林怡廷、許維芳、嘪瑋鵬、羅莎莎、凡雨禾等15位最受歡迎的聲林之王藝人參加！



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▲《聲林之王》台北場見面會，將於3/30(六)在「好朋友野餐日」登場啦！



想上台和《聲林》人氣藝人們一起來張大合照留念的粉絲可要注意啦！活動現場將在早上10點30分進行整隊，11點30分到13點30分進行見面會大合照活動，每人限拍一張照片，現場開放名額有限，所以想合照留念的話粉絲記得可要早點到場！沒排到合照名額也沒關係，緊接著從15點到晚上18點30分，《聲林》七強與人氣藝人將以馬拉松的方式接力演唱，熱門金曲狂飆炸翻現場！





▲《聲林》七強與人氣藝人將以馬拉松的方式接力演唱，現場重溫節目熱門金曲！（圖／記者季相儒攝）



除此之外，這次旗艦版見面會還有「加碼」活動！當天下午14:30-17:00期間至《聲林之王》快閃攤位，上傳在好朋友野餐日裡拍到跟「聲林之王」相關的照片到Instagram或Facebook，並hashtag #聲林之王 #ETtoday #好朋友野餐日，即可獲得聲林之王海報乙張，再抽超限量的《聲林》校園演唱會VIP貴賓券！每人限參加活動一次，贈品數量有限，搶完就沒了！



▲《聲林》限量海報（左）與校園演唱會VIP貴賓券(右)。





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「ETtoday好朋友野餐日」3月30日在台北美堤河濱公園舉行，從上午11點到晚上7點，有慢慢說樂團、李千那、李佳薇、謝和弦以及聲林之王選手鄭可強、許維芳、馮玟璇、吳東翰、羅莎莎、林孟辰、李佳歡、李友廷、許莉潔、張若凡、Gail接力演唱。上午11:30到13:30還有「聲林之王」見面會，喜歡聲林的朋友千萬不要錯過。