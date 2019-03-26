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25歲女瞬間變78歲嬤！神劇《如此耀眼》結局大反轉　觀眾措手不及哭腫眼

文／Amazing

不知道大家的臉書是不是跟我一樣，在上個週末突然爆量出現「如此耀眼真的超好看！」、「無敵神劇！」、「整個大反轉啊！」的訊息？這部韓劇前面都靜悄悄的，沒有什麼人推薦，但在結局播出後卻引起劇迷們集體暴動，好奇之下我也開追了，果然懂了為什麼看過的人，心中都這麼激動！

▲如此耀眼。（圖／圖／《如此耀眼》劇照）
▲韓志旼與金惠子，共同飾演穿越時空的女主角。（圖／《如此耀眼》劇照）

《如此耀眼》是JTBC推出的奇幻穿越劇，描述女主角金惠子（韓志旼飾）是個志願成為主播的25歲女生，可是她卻每天只在家當米蟲，沒有實際追尋夢想的行動，她有一支神奇的手錶，能夠穿越時空回到過去，但是每次穿越都會讓她變得更老。

一日，她遇見了同為記者志願生的男主角李俊河（南柱赫飾），兩人互相理解又互相打氣，愛情正悄悄萌芽。此時惠子的父親卻突然遭遇車禍，惠子為了救回父親，使用了手錶倒轉時光，成功救回父親，可是她卻在一夕之間變成了78歲老婦人（金惠子飾）。

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她努力把握僅存生命，活得快樂，卻發現李俊河因親人去世，開始自我放逐，放棄自己的大好人生，頹廢過日。無法透露真實身份的惠子，如何拯救俊河，又如何重返青春？

▲如此耀眼。（圖／圖／《如此耀眼》劇照）
▲南柱赫飾演男主角李俊河，努力成為記者卻被命運捉弄。（圖／《如此耀眼》劇照）

變成老人後的惠子，突然對於年輕時，沒有好好把握時光，盡情成為自己想成為的人，感到深深後悔。她終於瞭解到，事上任何的事物都是「等價交換」，你想要什麼，就必須要付出相對的努力和代價，如同她為救回父親，付出了自己的青春，也斷送了剛萌芽的愛情。如果我們想要什麼，也都要主動付出追求，才能換得，而不是坐著等待。

原本一心想死去算了的惠子，決定不再浪費僅剩的生命，開始認真地生活。我們可以跟著惠子，看見老年生活的真實與困難。比如一天不如一天的身體、跑沒幾下就氣喘吁吁；也有社會上的不友善，像是他們想去做醫美，卻被嘲笑老了還妄想美麗，甚至是有心人士假裝友善，實際上是想詐騙他們的錢財。其實都真實反映了目前韓國社會的樣貌，放在台灣的情境也相似。

▲如此耀眼。（圖／圖／《如此耀眼》劇照）
▲金惠子演出內在靈魂25歲的老人，俏皮又爆笑。（圖／《如此耀眼》劇照）

本劇很有趣的地方是，飾演老去金惠子的演員，就是我們常常在韓劇中看見的，媽媽演員金惠子（沒錯，就跟她的名字一樣）。和以往不一樣的是，老去惠子的靈魂還是年輕時的她，所以她的表情都變得調皮可愛，服裝也是年輕人穿的牛津鞋、仙氣長裙、普普風毛衣，根本就是潮到破表的阿嬤。

而男女主角——韓志旼與南柱赫的愛情戲，充滿甜蜜和趣味，因為故事場景發生在純樸社區，滿滿的復古味，反而凸顯了一種純粹的愛戀。而後來因惠子變老，瞬間拉遠距離的兩人，明明就在眼前卻無法現身，被時空重重阻礙的虐戀，也讓人看得好揪心。

▲如此耀眼。（圖／圖／《如此耀眼》劇照）
▲韓志旼與南柱赫的愛情戲，充滿甜蜜和趣味，又令人揪心。（圖／《如此耀眼》劇照）

本劇最厲害的地方，就是傳說中的第十集大反轉，讓整部作品從奇幻愛情劇，搖身變成超動人神劇。為了保有觀戲的樂趣，我不會在此透露劇情，所以拜託大家要自己去看，保證這樣的轉折，會讓每個看戲的觀眾，感動到哭腫眼（我承認我最後一集更是從頭哭到尾）。

這是一齣很溫柔、溫暖的戲劇，透過時空的穿越，告訴我們，每個人的人生裡都可能有遺憾，都希望時光重來一次，但也許不論過去如何，未來又如何，我們都能享有現在此刻，活得耀眼，那才是最重要的。

就像戲劇的最後，送給大家的那段話：

「現在生活艱難的你，既然出生在這個世界上，你就有資格享受這一切，即使平凡無奇的一天過去了，乏味的一天又接著到來，人生依然有活下去的價值，不要因為充滿後悔的過去，與令你不安的未來而糟蹋了現在，請活在今天，要活得十分耀眼，因為，你有這個資格。」

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

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