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賈靜雯爆講錯台詞！　《與惡》金鐘編劇道歉：辜負了大家

記者李欣容／綜合報導

賈靜雯主演電視劇《我們與惡的距離》昨（24日）播出第一、二集受到熱烈討論，金鐘編劇呂蒔媛卻在官方臉書坦承錯誤，第二集中賈靜雯說，「法務部不是覺得台灣法治教育不足」其實正確應該是司法院，呂蒔媛直到播出後才發現問題，趕緊跟觀眾道歉，「是我的錯！」

▲▼賈靜雯首集爆講錯台詞 。（圖／翻攝自catchplay）

▲▼賈靜雯首集將司法部講成法務部 。（圖／翻攝自catchplay）

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▲▼賈靜雯首集爆講錯台詞 。（圖／翻攝自catchplay）

第二集劇情中演到，賈靜雯在電視台要同仁找相關人士採訪，一句「法務部不是覺得台灣法治教育不足…趁這機會讓他說明啊…承辦法官不接受訪問，沒有別人可以問嗎」卻讓呂蒔媛嚇出一身冷汗。

呂蒔媛在臉書寫道，「看播出時愣了一下，立刻傳訊息給製作人，是我劇本寫錯，還是賈小姐講錯啊？因為答案是司法院不是法務部。」最後確定是劇本寫錯，不是賈靜雯講錯。

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▲▼ 《我們與惡的距離》檢場(中)、謝瓊煊(左)、陳妤(右)一家人現身靈堂道歉 。（圖／公視提供）

▲賈靜雯演技受到網友讚賞。（圖／公視提供）

呂蒔媛一直耿耿於懷，公開向觀眾致歉，搞笑說為什麼不是賈靜雯講錯，本想推給角色不是學法律的，不知道很正常，卻又怕污辱了編輯台上的主編們，直喊，「犯下這麼嚴重的基本錯誤，真的抱歉（跪），會再戒慎戰戰兢兢每一步！」不過許多觀眾都能包容，留言安慰。

▲▼ 《我們與惡的距離》檢場(中)、謝瓊煊(左)、陳妤(右)一家人現身靈堂道歉 。（圖／公視提供）

▲賈靜雯飾演因喪子靠工作痲痹傷痛的母親宋喬安。（圖／公視提供）

呂蒔媛臉書全文：

昨天守著看公視播出時，第二集看到喬安說：「法務部不是覺得台灣法治教育不足…趁這機會讓他說明啊…承辦法官不接受訪問，沒有別人可以問嗎？」

著實愣了一下，立刻傳訊息給製作人，是我劇本寫錯，還是賈小姐講錯啊？因為答案是司法院不是法務部。

製作人說查一下。（奇怪為什麼不快去翻劇本，因為我沒看過第二集定剪啊，很想看啊，看完很想看網友意見啊，然後就….忘了～老人症頭！）

今天一天工作，這件事一直在我腦海飄著，相當忐忑，火車上用手機找出劇本。

「我的錯，我的錯，我的錯、我的錯、我的錯、我的錯、我的錯……」（下跪仰天吶喊～～100遍！）

「為什麼不是她講錯！」（疑？還想怪她～我們與惡的距離......）

反覆想著怎麼會發生這麼嚴重的基本錯誤，已經修到第十版的劇本，還是因為現在還泡在司法環境中，才能這麼敏銳的發現法官是司法院管的？（最近才變成司法院之友XDD！）

想說可以推喬安也搞不清楚法務部與司法院的差異，唉～～這樣就污辱了長年在編輯台上的主編們，辜負了大家的信賴，這一年的田野是去哪裡（撞牆），犯下這麼嚴重的基本錯誤，真的抱歉（跪），會再戒慎戰戰兢兢每一步！

媽呀還有八集！（抖）（好想退休）........

相信來這裡的朋友都是真心真愛「與惡」，請繼續愛護提點，讓我們繼續對話下去！！！

（關於法務部與司法院的差異，有興趣的朋友自己去問谷大哥，會比較有印象。）

《不要跟我告白，我會害羞（摀臉）》

深深鞠躬 很深很深......

編劇 呂蒔媛 敬上

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關鍵字

我們與惡的距離, 賈靜雯, 呂蒔媛

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