分手胡歌10年…薛佳凝爆新戀情！　「牽手神秘男」真相網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星薛佳凝25日被曝光牽手照，和神秘男子有說有笑，並且牽手回家，疑似新戀情曝光，掀起外界關注，更衝上微博熱搜冠軍。她和胡歌有一段舊戀情，分手至今10年，兩人感情動向仍受到矚目，男方日前爆結婚，她也是新娘名單之一。

▲薛佳凝分手胡歌10年，兩人至今未婚，感情動向受到高度關注。（圖／翻攝自微博／薛佳凝、胡歌）

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據陸媒《新浪娛樂》報導，薛佳凝現身北京機場，被拍到一名神秘男子前來接機，對方身材高挑，兩人有說有笑去日本料理店用餐，結束後牽手走向停車場，最後開車回到家中。由於神秘男身分引發眾人好奇，對此她的工作人員回應：「那是佳凝有血緣關係的弟弟。」

▲薛佳凝現身北京機場，高挑神秘男來接機，兩人牽手回家，原來是親弟弟。（圖／CFP）

薛佳凝現年40歲，因演出《粉紅女郎》的「哈妹」一角走紅，2004年拍攝電視劇《天下無雙》時，因為胡歌來探班而相識，2006年男方發生重大車禍，她第一時間趕到醫院讓姐弟戀曝光，男方隨後以「我現在是在談戀愛，只是不可以跟你講那個人的名字」，形同默認戀情。兩人交往2年多後分手，男方曾在節目中落淚嘆：「她是…她真的是很好。」分手10年來，時常傳出雙方復合的消息，但是全都被否認，2017年她透露自己皈依佛門，而且已經修行將近1年。

▲薛佳凝2017年皈依佛門，時常分享修行心得。（圖／翻攝自微博／薛佳凝）

突傳新戀情的薛佳凝又火速澄清，自從和胡歌分手，感情生活一直成謎，網友見到緋聞則熱烈回應：「希望各自安好」、「希望早日薛佳凝找到自己的幸福。」

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