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理科太太首演MV！「厭世香腸攤板娘」　寒風中只穿圍裙狂抖

記者盧薇淩／台北報導

人氣YouTuber「Mom&Dad」將在4月4日婦幼節當天，推出首支全創作單曲《遊樂場》，好人緣的他們，在單曲《遊樂場》的MV中，邀請到了理科太太、異鄉人、台客劇場跨刀演出，尤其理科太太更是將人生拍攝MV的初體驗，獻給了Mom&Dad，華爸說：「當時我私訊給理科太太，本來也沒抱太大的希望，沒想到當天就收到理科太太本人親自回覆，表示很樂意加入演出，這一來我們的MV演出陣容就更堅強了。」

▲▼理科太太mv初體驗「Mom&Dad」 。（圖／VS Media）

▲理科太太參與「Mom&Dad」MV演出。（圖／VS Media）

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「拍攝《遊樂場》MV時，正逢寒流來襲，當天氣溫瞬間降至十度以下，拍攝地點不巧又是在冷颼颼的河濱空地，周圍幾乎完全無遮蔽。」華爸說，理科太太在MV裡是飾演「厭世香腸攤老闆娘一角」，當天身上沒有穿厚重的保暖衣物，也因為劇情演出，只有披掛一件圍裙，原本就超怕冷的理科太太在颼颼寒風中，只能藉由烤香腸的炭火來取暖，但還是直打冷顫，抖不停。
 
鳥媽當時挺九個月大肚拍攝《遊樂場》MV，與理科太太暢聊育兒經，除分享自己的體驗式教育外，更分享將採取水中生產的心情，「選擇水中生產就是要一起迎接新生命，我親手剪了小孩的臍帶。」華爸回憶當時鳥媽生產的過程，笑說當下在水中輔助鳥媽生產時，胸口一直被鳥媽撞，「鳥媽整個背部用力地擠壓我的胸腔，簡直快要窒息。」鳥媽先虧華爸要好好練身材外，形容水中生產要用力到最後，「就像你被車碾過後，腳還要再被車來回碾過兩次的那種痛。」鳥媽補充，但看到小孩出生後，身體感受到的那一種「波」的自然感，就覺得一切值得了。

▲▼理科太太mv初體驗「Mom&Dad」 。（圖／VS Media）

▲Mom&Dad育有一女心心。（圖／VS Media）

談到對子女的教育，近期韓劇《SKY Castle 天空之城》爆紅，該劇描述上流社會拼了命要把子女送進韓國一流大學的故事。華爸與鳥媽不以為然，對於大女兒心心，他們拒絕那種填鴨式壓迫孩子的教育法，「生活就是教育！透過實際地體驗，帶孩子去公園，或是看展覽，觀察孩子反應的各個面貌，進而培養出興趣。」華爸說，自己是師大附中畢業、鳥媽則是清大生物醫學科碩士，原本理所當然地往生科發展，卻意外成為YouTuber，甚至發現自己對音樂的興趣，完成出專輯的夢想，「人生就是要不斷地挖掘自己的可能性。」

▲▼理科太太mv初體驗「Mom&Dad」 。（圖／VS Media）

▲Mom&Dad分享水中生產歷程。（圖／VS Media）

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