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陳芳語因王大文被數落！　「單槓只拉1下」還缺席健身

記者盧薇淩／台北報導

創作歌手王大文醞釀3年，將推出最新專輯《國際太空站》，25日舉辦音樂會，他自彈自唱展現才華，曾經男女對唱《練習愛情》的好友「Kimberley」陳芳語也特別帶來8桶「高蛋白」加油打氣，希望迷上健身的王大文，能在「高蛋白」的加持下，身體練得更完美、更健康，也透露兩人的健身老師是同一位，王大文的積極健身，讓她不停被教練數落出席率。

▲▼ 王大文和Kimberley陳芳語同個教練 。（圖／環球提供）

▲王大文發片，Kimberley送上高蛋白粉 。（圖／環球提供）

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王大文除演唱《美麗》、《雲霄飛車》組曲，更在音樂會上演唱新歌《國際太空站》、《你的宇宙》 。他外型進化成更Man又健壯的小夥子，也侃侃而談健身對身心素質的好處，分享本來單槓拉不上去，現在可以拉12下，預期半年後可以做到引體向上，做出體操的伸展動作。

好友Kimberley帶來8桶高蛋白粉加持，讓王大文驚呼：「好棒！這我可以喝三年！」Kimberley跟王大文2個一樣的老師，一個是國語日報金老師，另一個則是健身房教練，她也說因為常常看到他，不覺得有什麼變化，看到王大文新MV才驚呼：「哇！他有bear chest！」稱王大文的毅力給她很多鼓舞，笑說自己不那麼常去健身，常被教練以王大文的出席率數落，並說要以王大文為標竿，好好練習拉單槓，羞說自己只能拉1下，不能跟12下相比，王大文則勉勵她：「我也是從0下開始！」

▲▼ 王大文和Kimberley陳芳語同個教練 。（圖／環球提供）

▲王大文和Kimberley是同個健身教練。（圖／環球提供）
 
王大文也說，透過運動發現自己更專注在任何事，尤其是音樂，「因為自己是古典出身，有些以前過不去的關卡，在養成健身習慣之後，居然一一破關。」其實，是自己變專注了，真的很感動，過了30歲後才開始接觸健身，沒想到對人生起了很大的轉捩點。

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