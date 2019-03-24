徐若瑄崩潰！問兒子「有老婆還愛媽媽嗎」　一聽答案…真的受傷了：為什麼？

記者李湘文／綜合報導

藝人徐若瑄婚後生下兒子小V寶（Dalton），儘管最近忙著拍戲，仍不忘抽時間多陪陪小孩。只不過，她24日好不容易見到兒子，甜蜜問「你有女朋友還可不可以愛媽媽」、「有老婆也可以愛媽媽嗎」，未料卻得到否定答案，讓她真的崩潰：「為什麼！」

▲徐若瑄育有1個兒子小V寶。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

徐若瑄近期一直待在台南趕拍戲，好不容易有了空檔，立刻搭高鐵當天來回，只為了回去見見V寶。她在車上跟兒子聊天，好奇問：「你有女朋友還可不可以愛媽媽？」得到「好吧」的答案後，又滿意地進一步追問：「有老婆也可以愛媽媽嗎？」沒想這回V寶先是說了聲「嗯」，接著就迅速改口「不行愛媽媽」。

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▲徐若瑄超疼兒子，沒想到兒子說有了老婆就不會再愛媽媽。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

聽到V寶的答案，徐若瑄大受打擊，立刻從椅子上跳了起來，音量也忍不住提高，震驚問：「為什麼？！」V寶想了想，認真解釋：「因為我只有一個老婆啊。」徐若瑄無奈回應「那你也只有一個媽媽啊」，雖然覺得委屈，但聽到兒子討著要抱抱，還是立刻就抱了上去。

不過，徐若瑄不死心，開始努力說服：「我有老公，我也還是愛你，對不對？那你有老婆還要不要愛媽媽？」好不容易才換來V寶點頭同意。她趕緊要求兒子打勾勾、蓋章、親一個，「你要親一個我才相信你也會愛媽媽」，最後在寶貝兒子的一吻中和解。

▲徐若瑄之後跟小V寶和解。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

徐若瑄將這段對話PO上Instagram，雖然好笑，但也坦承在睡不夠的情況下，聽到「不行」真的很受傷，「原來童言童語也能傷人。」不過，她還是向兒子告白「I still love U」，笑說已經打勾勾、蓋印章：「你賴不掉了我告訴你。」好笑又可愛的親子互動萌翻不少粉絲。