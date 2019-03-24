吳青峰唱京劇Rap！突破心魔只得第五名..幽默笑：我是數來寶

記者盧薇淩／台北報導

吳青峰推出新歌《蜂鳥》，本周在《歌手》節目上，藉著選唱融合民謠、京劇、R&B等重新編曲的《花田錯》，成功挑戰了人生中第一次在舞台唱京劇及說唱。他說，成功克服了自己「說唱」的心魔，但又謙稱：「嚴格來講其實這次我不算是說唱，以我的層級，只能勉強算是數來寶哈哈！」

▲青峰在歌手挑戰說唱 。（圖／智慧大狗提供）

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本周吳青峰在《歌手》節目上，藉著選唱重新編曲的《花田錯》，成功挑戰了人生中第一次在舞台唱京劇及說唱，其實9年前在《十年一刻》前奏中，有一段在北京采風的京劇演唱片段，當初一度想在演唱會上演唱，練習了半天，最後還是沒敢在台上唱。

青峰笑說《花田錯》也是京劇的標題，所以想到了一直不敢唱的京劇片段，京劇文本有一段「顛鸞倒鳳」情節的故事，「而我一個中年叔叔唱起穆桂英的段子，這樣的立場，也有一種呼應故事錯置的感覺！」至於會在《花田錯》加入說唱元素，青峰笑說：「其實我第五期錄完後曾在訪問說，不會考慮用說唱風格，但誰知道一個月後會突然在這首歌找到可以運用說唱的段落，所以不算打臉自己啦！而且嚴格來講其實這次我不算是說唱，以我的層級，只能勉強算是數來寶哈哈！」

▲青峰在節目上改編《花田錯》。（圖／智慧大狗提供）

儘管這次在節目上只得第五名，但吳青峰仍覺得是一次自我成長的經驗，青峰說：「雖然這隻『自不量力』的蜂鳥，上場後太緊張沒唱好，但這一次的歌曲，是願意去突破兩大心魔，還是唱了這麼多期最喜歡的一次。」他也說，可能他常常做的事，讓大家覺得是錯誤的決定，「但每一個決定對我來說，都不會是錯的，每一次即便是做得不好，我也多了一次『做得不好的經驗』，那對我來說，都比不嘗試的我、昨天的我，更進步了。」

▲青峰單曲封面是自己所畫。（圖／智慧大狗提供）

《蜂鳥》MV中，吳青峰在牆壁塗鴉上一隻可愛的蜂鳥畫作，正是他本人親手而畫，原本只是隨手在塗鴉本上畫，結果當時正在苦惱單曲封面的工作人員看到後大為讚賞，青峰也順水推舟毛遂自薦，於是這隻富有手工感的「青峰畫的蜂鳥」畫作當成了這次的主視覺。