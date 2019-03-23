《小魔女DoReMi》20年復活！　「夜空騎掃把」日網全瘋了

▲《小魔女DoReMi》20周年宣布製作電影版。（圖／翻攝自日網／Natalie）

記者陳芊秀／綜合報導

超人氣動漫《小魔女DoReMi》23日宣布重大消息！該作自1999年播出，吸引大批鐵粉喜愛，現在宣布要推出20周年紀念劇場版，並預計在2020年上映，同時公開前導預告，讓日網興奮到炸裂！

《小魔女DoReMi》是繼《美少女戰士》之後，大受日本民眾喜愛的魔法系動畫之一，故事描述小三生「春風DoReMi」希望可以成為魔女，因緣際會下和真正的魔法相遇，並且和羽月、小愛、妹妹泡泡等人參加魔女訓練。該作自1999年到2003年播出，憑著可愛畫風，加上冒險劇情，深深擄獲大小朋友的心，並在2000年、2001年推出2集劇場版，直到2020年又會推出20周年劇場版，格外令動漫迷激動，日本推特瞬間淪陷。

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▲《小魔女DoReMi》20周年電影版將於2020上映，海報中9個小魔女騎掃把。（圖／翻攝自日網／Natalie）

劇場版海報是一輪明月，9個小魔女騎著掃把在夜空中飛行，每個小魔女的飛行姿勢都不同，最後一個緊緊抓住掃把，緊張模樣相當可愛。此外前導預告釋出1:56秒版本，聲優也是原班人馬，同時推出短篇FLASH動畫《小魔女DoReMi搞笑劇場》，共26集會逐步更新，延續動畫熱度。

網友對《小魔女DoReMi》的劇場版充滿期待，有人好奇「電影長度是多少？以前劇場版只有30分鐘」，有人期待20周年可以出現小魔女長大的樣子，粉絲直說「好懷念」、「以前每集都追」、「現在我就想看了！」