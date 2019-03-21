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男團noovy在日好獨立！做台式早餐菜單公開：想念阿姨喊帥哥

記者盧薇淩／台北報導

伊林娛樂與日本索尼聯手打造的日系搖滾樂團noovy，出道以來就在日本發展，在努力學習下，團員的日語程度如今也相當流利。不過長時間在日本居住，團員們十分想念「台灣味早餐」，常連續10天每天烤土司當早餐，雖然偶爾不慎燒焦，但也說烤土司搭配果醬、罐頭，經濟實惠又好吃。

▲▼noovy每天吃烤土司當早餐，JK、shawn、mark、hank 。（圖／翻攝ig、伊林提供）

▲noovy每天吃烤土司當早餐。（圖／翻攝IG）

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noovy在日本生活，由於太想念台式早餐，幾乎每天自己烤土司當早餐，主唱Shawn說：「我想念米漿、大冰奶、蛋餅、鐵板麵。」Hank及Mark則想念卡拉雞腿堡、大冰奶，JK更說：「最想念蘑菇鐵板麵、鮪魚蛋餅，還有早餐店阿姨那聲鏗鏘有力的『帥哥』！」一秒點出人情味濃厚的台灣早餐店特色，就是老闆們總一大早精神奕奕對客人喊著：「帥哥、美女，今天要吃什麼？」

▲▼noovy每天吃烤土司當早餐，JK、shawn、mark、hank 。（圖／翻攝ig、伊林提供）

▲Shawn烤吐司曾不慎整片燒焦。（圖／翻攝IG）

雖然在台灣出門兩三步就能吃到，吐司、蛋餅、漢堡及鐵板麵等早餐在日本卻相當不易，Shawn透露，趁著近日時間充裕，自己下廚做早餐，剛開始只有果醬，後來又加上起司、鮪魚罐頭、水果變化，但也曾不慎「出槌」，「有次忘記在烤土司，想起來已經整片焦黑！」JK則偏好在土司上加上鮪魚，他自豪：「我覺得我國小家政課都有好好上，烤的吐司蠻好吃的！」Mark也說：「烤土司我幾乎是零失誤！」

▲noovy在日本和hello Kitty合唱 。（圖／伊林娛樂）

▲▼noovy常自己動手做早餐。（圖／翻攝IG）

▲▼noovy每天吃烤土司當早餐，JK、shawn、mark、hank 。（圖／翻攝ig、伊林提供）

noovy單曲《SPEED UP》台日發售中，也正舉行《One More Step tour》巡迴演唱會。團員用心經營個人社群媒體，其中對穿搭及設計本就有濃厚興趣的JK，近日也開設個人穿搭IG專頁，他說：「因為對服裝很有興趣，想分享一些私底下的穿著，與共同喜好的人有更多交流和連結，因為原本的帳號版面比較多視覺的設計，放在一起會模糊風格。」先前noovy的周邊商品T-Shirt圖示是JK創作，他也希望未來能創立個人服飾品牌。

▲▼noovy每天吃烤土司當早餐，JK、shawn、mark、hank 。（圖／翻攝ig、伊林提供）

▲▼JK設計noovy周邊T-Shirt，近期創立穿搭粉專。（圖／翻攝IG）

▲▼noovy每天吃烤土司當早餐，JK、shawn、mark、hank 。（圖／翻攝ig、伊林提供）

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