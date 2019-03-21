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盧廣仲梳油頭露額頭！中年失智滿臉沮喪...歌迷：一秒被惹哭

記者盧薇淩／台北報導

「創作鬼才」盧廣仲2019全新單曲《愛情怎麼了嗎》一發行即大獲好評，新歌MV則是盧廣仲繼《花甲男孩轉大人》後又一次演技突破，他飾演一位得到失智症的鐘錶師傅，回憶過往最青澀的戀情記憶，橫跨四十年的故事設定，還特別請到資深演員林義雄、李璇客串，兩人精湛演技，也成為盧廣仲出道以來最催淚的MV，歌迷看了直呼：「一秒被惹哭！」

▲▼盧廣仲推出新MV，梳起油頭露額頭 。（圖／添翼提供）

▲盧廣仲推出新MV，梳起油頭露額頭 。（圖／添翼提供）

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盧廣仲在MV中分飾40歲、30歲、20歲的鐘錶師傅阿文，從中年、青年演到少年的愛情故事。奪下金鐘視帝的盧廣仲再次演技爆發，難得梳起油頭、露出額頭，無論是叫賣時的親切熱情，還是在西餐廳約會時的害羞靦腆，都展現不同情緒，不過最讓人驚豔的是在警察局裡的一場戲，難得露出凶狠一面的盧廣仲，打破外界對他憨厚老實的印象，他還笑說：「以後可以挑戰壞人角色。」

▲▼盧廣仲推出新MV，梳起油頭露額頭 。（圖／添翼提供）

▲盧廣仲飾演三個年齡層的人 。（圖／添翼提供）

另一段揪心劇情則是步入中年的盧廣仲，開始出現失智症狀，不但忘記自己的女兒已經上大學，就連工作都出現問題，沮喪懊惱的心情全寫在臉上，讓人相當不捨。導演還特別請到林義雄、李璇兩位資深演員飾演男女主角老年版，飽受失智困擾的鐘錶店師傅，抱著時鐘喃喃自語像個小孩一樣，老婆則不離不棄在一旁照顧，其中一幕李璇手輕撫對方臉頰，淚水在眼眶打轉，完全發揮金鐘視后硬底子演技實力，更是整首MV的最大淚點。
 
《愛情怎麼了嗎》實體單曲特別收錄盧廣仲言情微小說創作，2000字描繪現代人網路交友的愛情現象學，真誠又樸實的文字，讓不少歌迷深受感動，也大讚盧廣仲對於現代人愛情的細膩觀察。盧廣仲「大人中」演唱會高雄巨蛋返鄉站也正式公布，29日準備搶票。

▲▼盧廣仲推出新MV，梳起油頭露額頭 。（圖／添翼提供）

▲▼盧廣仲展現演技實力。（圖／添翼提供）

▲▼盧廣仲推出新MV，梳起油頭露額頭 。（圖／添翼提供）
 

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