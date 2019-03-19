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周杰倫PO帥照　竟釣出「超大咖古惑仔」回應！老司機對話網笑翻

記者盧薇淩／台北報導

周杰倫（周董）日前與化妝師好友阿杜、錄音師好友Gary，到荷蘭阿姆斯特丹的海城大酒店合影，並且在IG留言試圖喚起大家對當年古惑仔電影系列的回憶。有趣的是，電影中飾演「蔣先生」的任達華也在IG轉po回應，「我在酒家入面等你食飯」，周董隨即也以劇情幽默回應，被網友笑虧根本是古惑仔的港劇「老司機」。

▲▼任達華周杰倫 。（圖／翻攝IG、資料照）

▲周杰倫發文，釣出任達華回應。（圖／資料照、翻攝IG）

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任達華留言，「我在酒家入面等你食飯。」熱愛看古惑仔的周董看到後說，「我會好好保護你的，不會像陳浩南去廁所沒保護到你。」兩人一來一往的對話喚起當年古惑仔電影的許多回憶。周杰倫隨即把與任達華的對話截圖，po在IG限時動態上，並笑稱「蔣先生真幽默」，對古惑仔電影的熟悉與喜愛可見一斑。

網友看到兩人互動後笑說，稱讚周董是忠實粉絲，也說「越来越幽默了」、「青峰俠好好保護蔣生」，更有人虧周董：「食飯就好，奶茶就别喝了。」而周杰倫此番前往歐洲po了不少美照，在休息之餘也有工作行程，身為帝舵錶全球代言人的他，明將出席帝舵錶的代言活動，剛剛不忘在IG呼喚瑞士當地粉絲：「巴塞爾的粉絲們明天見囉！」

▲▼任達華周杰倫 。（圖／翻攝IG、資料照）

▲▼周杰倫和任達華互動逗樂網友。（圖／翻攝IG）

▲▼任達華周杰倫 。（圖／翻攝IG、資料照）

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