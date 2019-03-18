《我們》古老傳說「分身靈」嚇人　邪惡雙胞胎角色始祖

記者洪文／綜合報導



《逃出絕命鎮》導演喬登皮爾自編自導的全新原創驚悚作品《我們》（US），以北加州海岸為拍攝背景，由猴掌製作公司（Monkeypaw Productions）製作，女主角由奧斯卡最佳女配角得主露琵塔尼詠歐所飾演，描述了一個和樂的美國家庭在一夜之間必須挺身對抗一群難以解釋敵人「他們自己的分身」。

早在2017年《逃出絕命鎮》拍攝完成前，身兼編導與製片的喬登皮爾已發想出一部全新電影，保證與《逃出絕命鎮》同樣深刻，卻更加恐怖，「這部電影的概念來自深植人心對分身靈（Doppelgänger）的恐懼，我酷愛分身靈傳說，和探討這個主題的電影，我想向『邪惡分身』這類電影聖殿獻祭。『我們是自己最大的敵人』這概念讓我深深著迷，那是我們都心知肚明，卻也傾向掩埋的真相，我們傾向責怪外人，責怪『他人』，而在這部電影裡，鬼怪長得跟我們一模一樣。」

請繼續往下閱讀...

分身靈，或稱活人的神祕分身，是個相當古老的傳說，幾乎所有民間故事和神話都有它的蹤影。據說可追溯至古埃及「卡（ka）」這個說法，意思是靈魂分身的實際形體，與本尊擁有相同的記憶、體驗與感受。這類早期敘事原型正是古今文學作品裡所謂「邪惡雙胞胎」角色的始祖，除少數例外，分身的出現通常不是什麼好現象。

導演喬登皮爾表示：「分身一直都是恐懼的源頭，我想是因為會讓人聯想到死亡：兩個不能同時存在，其中一個必須消失。神話故事中，分身通常代表著惡兆或預告著死亡，我想針對這種原始恐懼發展出一個故事。」為了指出我們的原始恐懼，以及可能代表的意義，喬登皮爾以挑釁之姿挖掘人類心靈深處，探究美國國家認同，「我傾向從自身恐懼中汲取靈感，有時我會問自己：『最害怕什麼？』答案是看到我自己，然後我會思考其中意義，為什麼看到自己這麼可怕，沒人想看到自己的錯誤、自己的愧疚、自己的惡魔，我們只想往外看。」

這種將自身恐懼、焦慮與憤怒向外投射的傾向也是美國文化中普遍存在的特性，導演喬登皮爾表示：「這個國家，以及這國家看待世界的方式，我們害怕外人，因此造就了種種恐懼，包括對恐怖主義和外來移民。喬治羅梅洛的《活死人之夜》就是一部探討原始恐懼、蘊含強烈社會思考的經典電影，劇情並未真正談論種族議題，卻能表達相關概念，我想遵循這樣的手法。」

《我們》故事描述一位女子雅德蕾德威爾森和她的先生蓋比 （《黑豹》溫斯頓杜克 飾） ，帶著兩個孩子（莎哈蒂萊特喬瑟夫、伊凡艾利克斯 飾）一起回到她小時候住的海濱房子，打算度過一個恬靜的夏天。但一段過去難以啟口的傷痛卻如鬼魅般出現在眼前，接二連三的怪異巧合也相繼發生，對於家人即將遭遇不幸事件的強烈預感，讓雅德蕾德恐懼到達臨界點。當他們和朋友泰勒斯一家（艾美獎得主伊莉莎白摩斯、提姆海德克爾、卡莉薛頓、娜亞薛頓 飾）共度一個令人緊繃的海邊聚會後，雅德蕾德和先生及孩子們回到度假小屋休息，卻在進入黑夜的房子前，看見令人毛骨悚然的四個人影，正手牽手站立在他們的車道上。

《我們》將於3月22日在台上映。