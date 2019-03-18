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前GTM温以飛單飛辦生日會！他驚現身唱《代替太陽》鐵粉嗨爆

記者盧薇淩／台北報導

前GTM團體主唱温以飛17日舉辦生日會，現場湧入上百粉絲，還有粉絲凌晨就排隊，排了超過16個小時。前GTM團員Masha擔任神秘嘉賓現身力挺，並送上慶生蛋糕，讓温以飛落下男兒淚，堪稱現場最感性時刻，「事前真的不知情，Masha還說他今天有事不能到。」兩人現場合唱GTM成名曲《代替太陽》，讓現場粉絲為之動容。

▲▼前GTM團體主唱温以飛生日會，Masha現身 。（圖／WebTVAsia Taiwan）

 ▲前GTM團體主唱温以飛舉行生日會。（圖／WebTVAsia Taiwan）
 
「之前是五個人一起唱，現在變成兩個人唱特別有感觸。」温以飛感性說，接下來將以新的名字「溫以飛」正式單飛，「未來不排除與Masha在音樂上有任何合作的可能性。」Masha則曝自團體爆發解散消息時，曾有超過三個月沒有關心哥哥（温以飛），最感動的是，哥哥每次訊息最後都會附上「不要怕，哥永遠都在」，讓他在這段沉寂時間更有勇氣，「時間久了才發現，若發生任何事情，真正關心你的人自然就會在你身邊。」

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▲▼前GTM團體主唱温以飛生日會，Masha現身 。（圖／WebTVAsia Taiwan）

▲温以飛生日會，Masha送上蛋糕。（圖／WebTVAsia Taiwan）

温以飛現場演唱最新創作單曲《不能一起到最後》，更選唱音樂創作上啟蒙老師周杰倫的歌，自曝是周董的大粉絲。Masha爆料，温以飛有一件周杰倫當時演出電影《天台》穿的衣服，現在還原汁原味掛在他床頭上，「每天都感受到周董的氣息，在創作上有如神助。」温以飛害羞說，曾夢見自己在小巨蛋與周董合唱《蝸牛》，尤其「我要一步一步往上爬，在最高點乘著葉片往前飛」這句歌詞道盡心聲，期許自己能往上爬，未來唱到小巨蛋。
 
温以飛又說，曾與周杰倫一起打籃球，有次不小心在傳球時K到他，原以為周董會生氣，但他笑笑的，一點都不以為意，讓温以飛感受到周董除在音樂上天王風範外，就連待人處事都有一套EQ哲學。

▲▼前GTM團體主唱温以飛生日會，Masha現身 。（圖／WebTVAsia Taiwan）

▲▼温以飛和粉絲團聚。（圖／WebTVAsia Taiwan）

▲▼前GTM團體主唱温以飛生日會，Masha現身 。（圖／WebTVAsia Taiwan）

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