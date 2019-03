記者吳孟庭/綜合報導

已故流行天王麥可傑克森(Michael Jackson)的20歲長女派瑞絲傑克森(Paris Jackson)驚傳割腕輕生,警方在當地時間16號早上接獲通報趕去,緊急把她送醫治療,據了解她想不開的原因是剛上映的一部紀錄片指控她爸性虐男童,為了捍衛名譽而一時衝動。

▲麥可傑克森愛女驚傳割腕!父親被控騷擾男童影片播出崩潰。(圖/翻攝自派瑞絲傑克森IG)

根據美國媒體《TMZ》報導,警方早上接獲報案後趕去她家中,派瑞絲割腕試圖輕生,約莫在早上7點半時被送到鄰近醫院接受治療,並在下午1點45分左右離開醫院,近3點返家休息,她穿著外套後面寫著「狗狗,我很好」,目前狀態穩定。

據報導指出,派瑞絲心情會大受影響,是因為2019年3月在美國電視上播出的這部由英國導演丹里德擔任導演與製片的《逃離夢幻島》(Leaving Neverland),紀錄麥可傑克森遭指控性虐與性侵2名男童,當年他以1533萬美元的賠償金庭外和解,另一起則被判無罪釋放。

▲派瑞絲否認自殺傳聞。(圖/翻攝自推特)

《TMZ》表示,雖然派瑞絲沒有看過此紀錄片,但她一直支持著父親,父親2009年過世後讓她大受打擊,也曾在2013年時傳出輕生。她認為那部片只是單方面的想法,對父親非常不公平,推測想還給父親清白而一時衝動。

不過派瑞絲則否認自殺,在推特回應《TMZ》「Fxxk you you fxxxing liar」,並多次回應「lies lies lies omg and more lies(謊言、謊言、謊言、謊言,天啊都是謊言)」,顯示對於傳出自殺的報導情緒相當激動。

