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麥可傑克森愛女驚傳割腕！父親被控騷擾男童影片播出崩潰

記者吳孟庭／綜合報導

已故流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）的20歲長女派瑞絲傑克森（Paris Jackson）驚傳割腕輕生，警方在當地時間16號早上接獲通報趕去，緊急把她送醫治療，據了解她想不開的原因是剛上映的一部紀錄片指控她爸性虐男童，為了捍衛名譽而一時衝動。

▲麥可傑克森愛女驚傳割腕！父親被控騷擾男童影片播出崩潰。（圖／翻攝自派瑞絲傑克森IG）

▲麥可傑克森愛女驚傳割腕！父親被控騷擾男童影片播出崩潰。（圖／翻攝自派瑞絲傑克森IG）

根據美國媒體《TMZ》報導，警方早上接獲報案後趕去她家中，派瑞絲割腕試圖輕生，約莫在早上7點半時被送到鄰近醫院接受治療，並在下午1點45分左右離開醫院，近3點返家休息，她穿著外套後面寫著「狗狗，我很好」，目前狀態穩定。

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據報導指出，派瑞絲心情會大受影響，是因為2019年3月在美國電視上播出的這部由英國導演丹里德擔任導演與製片的《逃離夢幻島》（Leaving Neverland），紀錄麥可傑克森遭指控性虐與性侵2名男童，當年他以1533萬美元的賠償金庭外和解，另一起則被判無罪釋放。

▲派瑞絲傑克森（Paris Jackson）否認自殺傳聞與爸爸有關。（圖／翻攝自推特）

▲派瑞絲否認自殺傳聞。（圖／翻攝自推特）

《TMZ》表示，雖然派瑞絲沒有看過此紀錄片，但她一直支持著父親，父親2009年過世後讓她大受打擊，也曾在2013年時傳出輕生。她認為那部片只是單方面的想法，對父親非常不公平，推測想還給父親清白而一時衝動。

不過派瑞絲則否認自殺，在推特回應《TMZ》「Fxxk you you fxxxing liar」，並多次回應「lies lies lies omg and more lies（謊言、謊言、謊言、謊言，天啊都是謊言）」，顯示對於傳出自殺的報導情緒相當激動。

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麥可傑克森, Michael Jackson, 派瑞絲傑克森, Paris Jackson

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