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YTR眾量級Andy、家寧同框慶生！　「燦笑比愛心」真實互動曝

記者王靖淳／綜合報導

情侶檔YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，2人交往將近9年不過日前爆出分手，不少喜愛他們的粉絲都在期待小倆口同框的時間，繼先前在社群分享的合照後，今（22）日又意外曝光1張慶生照，同時也能見到他們私下的真實互動。

▲展榮發文分享慶生照片。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

▲展榮分享慶生的照片。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

透過Andy在IG限動轉發的影片內容可見到，他與家寧、YouTuber展榮、展瑞、這群人董仔、石頭一同慶生，同場的還有藝人阿本、何嘉文。為此，展榮事後也發文PO出大合照，並在文中祝福3位同為6月出生的朋友生日快樂。照片中，家寧站在Andy身後，用手比出臉頰愛心的手勢，對鏡頭露出俏皮又不失甜美的笑容。

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▲家寧幫Andy慶生。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

▲家寧與YouTuber好友們一同幫Andy慶生。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

透過展榮分享的合照還能見到，Andy坐在家寧的前面，同樣面帶微笑比出愛心的動作，與家寧的手勢相互應，彼此的互動相當輕鬆且自然，畫面中洋溢著歡樂且幸福的氛圍。事實上，日前有網友發現，Andy疑似將IG中與家寧的情侶合照全刪了，讓不少人開始懷疑2人早已分手，不過雙方皆未正面回應，而是低調透過行動破除謠言。

▲家寧幫Andy慶生。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲Andy、家寧日前傳出分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

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家寧, Andy, 網紅, YouTuber

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