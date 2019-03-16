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楊超越同台「小飛俠」太緊張！　11字活動「國際籃籃籃籃球」舌頭打結

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女團「火箭少女」楊超越16日參加男籃世界杯抽籤活動，和籃球巨星柯比布萊恩（Kobe Bryant）同台。她出席大場面難掩緊張，開口要說「國際籃球」時，不小心口誤了，意外又成了熱搜話題。

▲▼楊超越出席籃球活動。（圖／CFP） 

▲楊超越出席籃球世界盃活動。（圖／CFP）

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楊超越準備要說出對籃球的期待，：「我希望在2019年，國際籃籃籃籃球……籃……籃、籃」，頓時說不出正確的詞，歪著頭苦笑咬牙，冷靜一秒最後說出「籃聯籃球世界盃」，讓身旁的男主持人也跟著以握拳手勢叫好。事實上，她需要說出的全名是「國際籃聯男籃籃球世界盃」，口誤被網友吐槽，不過部分網友體諒「這是真的燙嘴」、「是挺繞口的」、「看見大場面緊張了。」

▲▼楊超越和小飛俠柯比布萊恩同台。（圖／翻攝自微博／影視娛樂圈）

▲楊超越介紹活動時口誤：「國際籃籃籃籃球」舌頭打結了。（圖／翻攝自微博／影視娛樂圈）

▲▼楊超越和小飛俠柯比布萊恩同台。（圖／翻攝自微博／影視娛樂圈）

▲楊超越終於說完全名，身旁男主持人握拳叫好。（圖／翻攝自微博／影視娛樂圈）

活動後，楊超越到後台和柯比布萊恩有段小小對談。她笑容難掩緊張，坐在籃球巨星身邊，談起面對壓力的心情，「我是覺得壓力很大，但是我覺得學會適應，也是一種很大的勇氣，我是覺得繼續要在這條道路上走下去，必須要有這樣的勇氣。」

▲▼楊超越出席籃球活動。（圖／CFP）

▲楊超越和柯比布萊恩同台。（圖／CFP）

►楊超越口誤。（影片連結請按此）

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